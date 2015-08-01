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Закончилась сказочная аренда по 14 грн за гектар

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:44
  • Просмотров: 19
Закончилась сказочная аренда по 14 грн за гектарЧерниговский райсуд удовлетворил иск прокуратуры области к физического лица, с 2011 года за использование более 22 га земель на территории Довжицкого сельского совета платила смешную арендную плату.
Такова плата за аренду земли не соответствовала минимальному размеру, установленном законодательством.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.
Несмотря на проведение еще в 2016 году нормативной денежной оценки, землепользователь меры к приведению договоров аренды в соответствие с требованиями законодательства не принял, в связи с чем прокуратурой области предъявлено в суд иск о признании этих сделок недействительными.
Следовательно, в местный бюджет территориальной общины ежегодно дополнительно поступать почти 18 000 грн вместо 311 грн, как было определено соглашением.
Случаи, когда арендная плата за землю является необоснованно заниженной, не редкость. Поэтому органы прокуратуры обращаются в суды с исками о внесении изменений в договоры аренды земли или признания таких сделок недействительными.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: newvv.net

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