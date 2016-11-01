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В Чернигове мужчина пугал прохожих шилом и ножом

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:03
  • Просмотров: 21
В Чернигове мужчина пугал прохожих шилом и ножомВчера, 23 мая, около девяти вечера экипаж патрульной полиции получил информацию о подозрительном мужчине, который слонялся в одном из микрорайонов Чернигова, держа в руке острый предмет. Когда патрульные приехали на место, прохожие указали им на этого гражданина. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции. Мужчина был в возбужденном состоянии и не совсем ориентировался в пространстве. Успокоился он только в присутствии стражей порядка.
Во время поверхностного осмотра у него обнаружили предмет, похожий на большое шило, и нож. Зачем он носит с собой такие вещи, человек объяснить не смог. Патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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