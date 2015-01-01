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В Чернигове кришнаиты открыли церковь

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:30
  • Просмотров: 22
В Чернигове кришнаиты открыли церковьЧерниговские кришнаиты на прошлой неделе открыли церковь. Об этом сообщает газета "Черниговская правда".

Также "Религиозная община сознания Кришны в городе Чернигове" по ст. 14 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" внесла некоторые изменения и дополнения в устав. Жители города отмечают, что это религиозное объединение известно пением и танцами в людных местах и раздачей бесплатного печенья.

Международное Общество Сознания Кришны (МОСК) основано в 1966 году в Нью-Йорке А. Ч. Бгактиведанта Свами Прабхупадой. Философия базируется на таких древних текстах, как Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам. МОСК было организовано для распространения практики бхакти-йога (йога преданности), подразумевается направление всех своих мыслей и действий на удовлетворение Верховного Господа Кришны.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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