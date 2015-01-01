4ернігів.інфо » Стрічка новин » В Чернигове кришнаиты открыли церковь
В Чернигове кришнаиты открыли церковь
- Сегодня, 15:30
- Просмотров: 22
Черниговские кришнаиты на прошлой неделе открыли церковь. Об этом сообщает газета "Черниговская правда".
Также "Религиозная община сознания Кришны в городе Чернигове" по ст. 14 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" внесла некоторые изменения и дополнения в устав. Жители города отмечают, что это религиозное объединение известно пением и танцами в людных местах и раздачей бесплатного печенья.
Международное Общество Сознания Кришны (МОСК) основано в 1966 году в Нью-Йорке А. Ч. Бгактиведанта Свами Прабхупадой. Философия базируется на таких древних текстах, как Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам. МОСК было организовано для распространения практики бхакти-йога (йога преданности), подразумевается направление всех своих мыслей и действий на удовлетворение Верховного Господа Кришны.
Также "Религиозная община сознания Кришны в городе Чернигове" по ст. 14 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" внесла некоторые изменения и дополнения в устав. Жители города отмечают, что это религиозное объединение известно пением и танцами в людных местах и раздачей бесплатного печенья.
Международное Общество Сознания Кришны (МОСК) основано в 1966 году в Нью-Йорке А. Ч. Бгактиведанта Свами Прабхупадой. Философия базируется на таких древних текстах, как Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам. МОСК было организовано для распространения практики бхакти-йога (йога преданности), подразумевается направление всех своих мыслей и действий на удовлетворение Верховного Господа Кришны.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Московская церковь в Чернигове нарушила договор
Администрация национального архитектурно-исторического заповедника «Чернігів стародавній»
В черниговском Совете церквей Киевский и Московский патриархаты будут работ ...
На прошлой неделе в Чернигове был создан Общественный совет церквей и религиозных организаций.
Церковь и мэр помогут повысить в Чернигове рождаемость
На минувшей неделе мэр Чернигова Владислав Атрошенко встретился с представителями различных
В церковной среде зреет бунт против нового закона о вероисповедании
В ближайший четверг, 6 октября, Верховная Рада рассмотрит резонансный законопроект № 4128 о
В Чернигове открыли туристический сезон. ФОТОрепортаж Марианны Харди
5 апреля в Чернигове состоялось открытие туристического сезона.
В Чернигове открыли скульптуру Илье Муромцу. ФОТО
5 апреля, в День открытия туристического сезона в Чернигове, состоялось также открытие скульптуры
Застрелитесь пластмассовым пистолетом, - Атрошенко раскритик... Белая Церковь - первый и пока единственный город Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о... Черниговец на год отправился в Антарктиду В Черниговской области планируют построить технопарк «Золотая молодежь»: как отдыхает дочь губернатора Черниговск...
Добавить комментарий!