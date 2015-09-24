﻿﻿ Черниговцев приглашают на «Марш вышиванок» » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Черниговцев приглашают на «Марш вышиванок»
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Черниговцев приглашают на «Марш вышиванок»

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:02
  • Просмотров: 24
Черниговцев приглашают на «Марш вышиванок»27 мая в городе Чернигове состоится «Марш вышиванок».

«В Україні традиційно в багатьох містах в останні вихідні весни проходять паради вишиванок, і Чернігів не стане винятком. На захід запрошуються малі і дорослі, хлопці і чепурні дівчата з друзями, парами або сім’єю, – сообщает прес-служба Черниговской областной организации ВО «Свобода», которая совместно с «Национальный корпус», «Северный корпус», «Правый сектор» организовывают мероприятие.

Место сбора: парк напротив «Мегацентра».

Начало: 13.00.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

В центр Чернигова на марш выйдут владельцы оружия

В Чернигове (в районе «Мегацентра») в воскресенье, 19 февраля, состоится Марш владельцев оружия.

На Черниговщине состоится ряд мероприятий в честь Героев Крут

23, 26, 29 января 2017 активисты Черниговской областной организации ВО «Свобода» инициируют и

Областной праздник Новогодней елки

11 января, в среду, в Чернигове состоится областной праздник Новогодней елки.

В Чернигове в субботу пройдет марш вышиванок

26 сентября в Чернигове состоится всеукраинский марш в вышиванках! Мероприятие стартует в 14.00 на

У Чернігові пройшов марш вишиванок

Вчора, 21 травня, у Чернігові пройшов марш вишиванок. Близько півтори сотні людей пройшли

Сьогодні в Чернігові пройде марш вишиванок

23 травня- День героїв. До цього свята активісти Чернігова підготували ходу у вишиванках.
﻿
Видео
Застрелитесь пластмассовым пистолетом, - Атрошенко раскритик... Белая Церковь - первый и пока единственный город Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о... Черниговец на год отправился в Антарктиду В Черниговской области планируют построить технопарк «Золотая молодежь»: как отдыхает дочь губернатора Черниговск...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети