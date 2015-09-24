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Черниговцев приглашают на «Марш вышиванок»
- Сегодня, 16:02
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27 мая в городе Чернигове состоится «Марш вышиванок».
«В Україні традиційно в багатьох містах в останні вихідні весни проходять паради вишиванок, і Чернігів не стане винятком. На захід запрошуються малі і дорослі, хлопці і чепурні дівчата з друзями, парами або сім’єю, – сообщает прес-служба Черниговской областной организации ВО «Свобода», которая совместно с «Национальный корпус», «Северный корпус», «Правый сектор» организовывают мероприятие.
Место сбора: парк напротив «Мегацентра».
Начало: 13.00.
«В Україні традиційно в багатьох містах в останні вихідні весни проходять паради вишиванок, і Чернігів не стане винятком. На захід запрошуються малі і дорослі, хлопці і чепурні дівчата з друзями, парами або сім’єю, – сообщает прес-служба Черниговской областной организации ВО «Свобода», которая совместно с «Национальный корпус», «Северный корпус», «Правый сектор» организовывают мероприятие.
Место сбора: парк напротив «Мегацентра».
Начало: 13.00.
Источник: 0462.ua
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