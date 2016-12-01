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Атрошенко: архитектор, разрешивший «Космо», будет в гробу переворачиваться

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:30
  • Просмотров: 32
Атрошенко: архитектор, разрешивший «Космо», будет в гробу переворачиваться
Городской голова Чернигова в очередной раз «наехал» на наглость отдельных предпринимателей и беспомощность правоохранителей. В ходе интервью паблику «Типовий Чернігів» мэр упомянул рынок «Шанхай» и «будку» возле «Мегацентра».

- Украина состоится тогда, когда в ней будет сильная власть. Сегодня кто-то что-то построил, а правоохранители ходят вокруг два года и не могут определиться: законно или нет.

Не могут определиться у кого есть полномочия закрыть это заведение. Это вообще возможно в Германии?! – риторически вопрошает Владислав Атрошенко.

Позже он детальнее остановился на двух вопиющих случаях. Один из них – постройка в самом центре города на углу проспекта Мира и улицы Киевской. Другой – рынок «Шанхай» на Ремзаводе.

- Появилось это «чудо» в городе. «Космо». Был же архитектор в городе, который это придумал. Он уйдет из жизни – в гробу будет переворачиваться. Это же преступление перед городом.

Потом возле «Космо» взяли и пристроили какую то будку. Кальян-бар. Документов нет, согласований нет, ничего нет.

Правоохранители ходят вокруг. Что, уже создавать черные бригады без опозновательных знаков и громить это все?! Не может же быть в правовом государстве такого, - эмоционально заявил городской голова.

Построили рынок «Шанхай». Декларации на строительства нет, декларации на окончание работ нет, ничего не сдано, в проектах – непонятно что там есть и так далее. Взносы не сданы.

У нас несколько лет рынок работающий, а никого это не интересует. Правоохранительные органы там вокруг ходят. Но это же бред сумасшедшего… - продолжил Владислав Атрошенко.

Также он отреагировал на заявления относительно того, что городские власти якобы требовали «благодарность» за оформление всех документов и пообещал, что долги перед бюджетом прощены не будут.

- Они там хотели что-то узаконить. Вычеркнуть хотят 6-7-8 лет, которые не платился налог на землю, и получить право собственности.

Не факт, что это получится. Когда они ответят на вопрос что будет с долгами – тогда будет разговор.

Я обратился к правохранителям – пусть найдут, кто требовал у них деньги. Где заявление от них о вымогательстве взятки?шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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