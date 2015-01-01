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Елена Костевич – серебряный призер Кубка мира

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:01
  • Просмотров: 21
Елена Костевич – серебряный призер Кубка мира
Черниговская спортсменка заняла 2-е место та этапе Кубка мира, который проходит в Мюнхене.

Накануне прошли соревнования в любимой дисциплине Елены Костевич – стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров. Именно в этом виде программы спортсменка стала олимпийской чемпионкой в 2004 году.

Черниговская снайпер показала результат 238,3 балла, отстав от действующей олимпийской чемпионки – Анны Корараки из Греции – на 3 очка.

Напомним, что пару дней назад в другой дисциплине – стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров – Елена Костевич финишировала на 5-м месте.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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