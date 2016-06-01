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Избиение школьницы в Чернигове: медленную работу полиции расследуют в столице
- Сегодня, 17:31
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Уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская обратилась к председателю Национальной полиции Украины Сергею Князеву для того, чтобы принять меры для улучшения работы в регионах в связи с подростковой агрессией.
В сообщении пресс-службы омбудсмена говорится о двух эпизодах: драки между подростками в Львове и избиении черниговской школьницы ее ровесницами.
Нацполиция в свою очередь отчиталась: «усилена разъяснительно-информационная работа среди подростков относительно правовой ответственности за совершение уголовных и административных правонарушений».
Также было сообщено, что выявленные в работе правоохранителей просчеты при проведении досудебного расследования в Чернигове привели к проведению уже служебного расследования Главным следственным управлением Национальной полиции Украины.
Вопрос избиения школьницы в Чернигове все еще находится на личном контроле Уполномоченного по правам человека.
Напомним, что по итогам инцидента было открыто уголовное производство по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение). Однако впоследствии его переквалифицировали на хулиганство, совершенное группой лиц.
Кстати
11 мая в Гданьске (Польша) несколько школьниц избили свою ровесницу. Позже видео избиения попало в Интернет. Нападавшие были задержаны сразу после избиения. А уже 15 мая девушки предстали перед судом по делам несовершеннолетних.
Одну из них (ей еще не исполнилось 13 лет) отпустили домой на условиях надсмотра со стороны судебного куратора. Остальных отправили в «поправчату» (что-то вроде колонии для несовершеннолетних) до окончательного расследования и вердикта суда.
В сообщении пресс-службы омбудсмена говорится о двух эпизодах: драки между подростками в Львове и избиении черниговской школьницы ее ровесницами.
Нацполиция в свою очередь отчиталась: «усилена разъяснительно-информационная работа среди подростков относительно правовой ответственности за совершение уголовных и административных правонарушений».
Также было сообщено, что выявленные в работе правоохранителей просчеты при проведении досудебного расследования в Чернигове привели к проведению уже служебного расследования Главным следственным управлением Национальной полиции Украины.
Вопрос избиения школьницы в Чернигове все еще находится на личном контроле Уполномоченного по правам человека.
Напомним, что по итогам инцидента было открыто уголовное производство по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение). Однако впоследствии его переквалифицировали на хулиганство, совершенное группой лиц.
Кстати
11 мая в Гданьске (Польша) несколько школьниц избили свою ровесницу. Позже видео избиения попало в Интернет. Нападавшие были задержаны сразу после избиения. А уже 15 мая девушки предстали перед судом по делам несовершеннолетних.
Одну из них (ей еще не исполнилось 13 лет) отпустили домой на условиях надсмотра со стороны судебного куратора. Остальных отправили в «поправчату» (что-то вроде колонии для несовершеннолетних) до окончательного расследования и вердикта суда.
Источник: 0462.ua
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