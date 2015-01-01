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В Нежине «отгремел» фестиваль степи
- Сегодня, 18:11
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В Нежинском городском доме культуры состоялся танцевальный фестиваль степи «TapDanceInternational 2017». Его устроили с благотворительной целью, ведь собранные во время действа средства организаторы передадут на нужды детей-сирот Нежинского городского дома-интерната, а также для воинов АТО. Сообщает Нежинская районный совет. Кроме местных танцоров, на нежинской сцене выступали артисты из Киева и иностранные гости.
Источник: cheline.com.ua
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