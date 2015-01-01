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В Нежине «отгремел» фестиваль степи

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 18:11
  • Просмотров: 13
В Нежине «отгремел» фестиваль степиВ Нежинском городском доме культуры состоялся танцевальный фестиваль степи «TapDanceInternational 2017». Его устроили с благотворительной целью, ведь собранные во время действа средства организаторы передадут на нужды детей-сирот Нежинского городского дома-интерната, а также для воинов АТО. Сообщает Нежинская районный совет. Кроме местных танцоров, на нежинской сцене выступали артисты из Киева и иностранные гости.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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