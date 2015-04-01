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Президент назначил пожизненную стипендию черниговском правозащитнику

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 18:30
  • Просмотров: 14
Президент назначил пожизненную стипендию черниговском правозащитникуПрезидент Украины Петр Порошенко своим указом назначил пожизненные государственные именные стипендии гражданам Украины, которые подверглись преследованиям за правозащитную деятельность: В списке стипендиатов есть и человек с Черниговщины - Дмитрий Слободянюк.

По информации департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА, Дмитрий Слободянюк родился в 1934 году в с. Крутнев Кременецкого района Тернопольской области. До ареста учился во Львовской профтехшколе портных. В 1952 году приговором Псковского областного суда его приговорили к 10 годам с конфискацией имущества по ст. 54-10 УК УССР. Находился в местах лишения свободы 3 года 10 месяцев, освобожден в 1956 году. Согласно справке о реабилитации, выданной прокуратурой Львовской области 27 апреля 1995 года, на основании ст. 1 Закона Украины от 17 апреля 1991 «О реабилитации жертв политических репрессий на Украине» Дмитрий Слободянюк реабилитирован. Сейчас мужчина проживает в. Нежине.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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