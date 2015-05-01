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Лето без пуховиков: синоптики прогнозируют жару и ливни
- Сегодня, 19:17
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Синоптики озвучили свои прогнозы погоду летом. Как рассказал заместитель начальника Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, первый месяц лета окажется близким к норме как по температуре, так и по осадками.
Днем воздух прогреется до +30, ночью будет прохладнее - до +15 и ниже, особенно в первой декаде. Кстати, с ним соглашается и народный синоптик Леонид Горбань. Он рассчитал, когда не стоит выходить из дома без зонта: с 2 по 5 июня, в зависимости от региона, а также 15-17 и 25-26. По прогнозам Прокопенко, июль окажется жарким (температура поднимется до +32), но с ливнями. «После осадков в основном холодает, но ненадолго, ведь это все же июль. В Одесской области и в других южных регионах в середине лета ожидаются сильные бури с градом », - рассказал журналистам Прокопенко. А Горбань обещает среднесуточную температуру в июле +20 - +25, то есть ночью на 5-7 градусов холоднее «средней», а днем - теплее. Прокопенко говорит, что август будет прохладным, с осадками ниже нормы. «Всего за месяц ожидается 8-10« мокрых »дней: со 2 по 4, 9-10, причем с бурей, 15-17, тоже с бурей и градом, и с 26 по 30. Отсюда и регулярные температурные« качели »: после дождя холоднишатиме ночью до 12-15 градусов, а днем среднесуточная температура составит +18 - +24 », - рассказал Горбань. Погода на летние праздники (Троицу, День Конституции и День Независимости) будет теплой. Троица выпадает в этом году на воскресенье 4 июня. По прогнозам синоптиков, день с 90% вероятностью будет дождливым. Прогнозы метеосайтах и народного синоптика показывают, что на Троицу по всей Украине ожидаются хоть небольшие, но осадки. Температура воздуха будет комфортной - около 25 градусов тепла. День Конституции, который всегда приходится на 28 июня, ожидается, по прогнозам Горбаня, ясным, теплым и сухим. Примерно таким ждем и День независимости 24 августа - теплым и без дождя.
Днем воздух прогреется до +30, ночью будет прохладнее - до +15 и ниже, особенно в первой декаде. Кстати, с ним соглашается и народный синоптик Леонид Горбань. Он рассчитал, когда не стоит выходить из дома без зонта: с 2 по 5 июня, в зависимости от региона, а также 15-17 и 25-26. По прогнозам Прокопенко, июль окажется жарким (температура поднимется до +32), но с ливнями. «После осадков в основном холодает, но ненадолго, ведь это все же июль. В Одесской области и в других южных регионах в середине лета ожидаются сильные бури с градом », - рассказал журналистам Прокопенко. А Горбань обещает среднесуточную температуру в июле +20 - +25, то есть ночью на 5-7 градусов холоднее «средней», а днем - теплее. Прокопенко говорит, что август будет прохладным, с осадками ниже нормы. «Всего за месяц ожидается 8-10« мокрых »дней: со 2 по 4, 9-10, причем с бурей, 15-17, тоже с бурей и градом, и с 26 по 30. Отсюда и регулярные температурные« качели »: после дождя холоднишатиме ночью до 12-15 градусов, а днем среднесуточная температура составит +18 - +24 », - рассказал Горбань. Погода на летние праздники (Троицу, День Конституции и День Независимости) будет теплой. Троица выпадает в этом году на воскресенье 4 июня. По прогнозам синоптиков, день с 90% вероятностью будет дождливым. Прогнозы метеосайтах и народного синоптика показывают, что на Троицу по всей Украине ожидаются хоть небольшие, но осадки. Температура воздуха будет комфортной - около 25 градусов тепла. День Конституции, который всегда приходится на 28 июня, ожидается, по прогнозам Горбаня, ясным, теплым и сухим. Примерно таким ждем и День независимости 24 августа - теплым и без дождя.
Источник: cheline.com.ua
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