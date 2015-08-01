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Депутаты Черниговского городского совета проголосовали за введение моратория на застройку Кордовки сроком до 25 мая 2027 года.
Депутаты исключили возможность застройки территории треугольной формы, ограниченной улицами Михнюка, Савчука и Береговой.
Мораторий действителен в течение 10 лет – до 25 мая 2027 года.
Напомним, что активисты считают, будто строительство дороги на городской пляж – подготовка к будущей застройке Кордовки.
10 лет на Кордовке строить не будут
- Вчера, 15:02
- Просмотров: 34
Депутаты Черниговского городского совета проголосовали за введение моратория на застройку Кордовки сроком до 25 мая 2027 года.
Депутаты исключили возможность застройки территории треугольной формы, ограниченной улицами Михнюка, Савчука и Береговой.
Мораторий действителен в течение 10 лет – до 25 мая 2027 года.
Напомним, что активисты считают, будто строительство дороги на городской пляж – подготовка к будущей застройке Кордовки.
Источник: 0462.ua
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