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Дорога на пляж за 17 миллионов – будет
- Сегодня, 12:32
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Депутаты все же приняли решение, согласно которому капитальная реконструкция улицы Береговой (от ул. Савчука до пляжа) стала возможной.
Проект решения поддержало минимально необходимое количество депутатов – 22. Если бы цифра была на 1 человека меньше, то решение принято не было бы.
Перед голосованием активисты и отдельные депутаты пытались найти контраргументы. В частности, предлагалось сначала провести общественные слушания и обсудить альтернативные варианты – более узкая дорога, не реконструкция с расширением, а ремонт в существующих границах и т.д.
Напомним, что новая дорога будет шириной почти 12 метров и включает в себя двухстороннюю дорогу, тротуары и велодорожку.
Проект решения поддержало минимально необходимое количество депутатов – 22. Если бы цифра была на 1 человека меньше, то решение принято не было бы.
Перед голосованием активисты и отдельные депутаты пытались найти контраргументы. В частности, предлагалось сначала провести общественные слушания и обсудить альтернативные варианты – более узкая дорога, не реконструкция с расширением, а ремонт в существующих границах и т.д.
Напомним, что новая дорога будет шириной почти 12 метров и включает в себя двухстороннюю дорогу, тротуары и велодорожку.
Источник: 0462.ua
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