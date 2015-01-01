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Ада Роговцева вызвала фурор на сцене черниговского театра

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:22
  • Просмотров: 32
Ада Роговцева вызвала фурор на сцене черниговского театраВ Черниговском драмтеатре с успехом прошла пьеса Жан-Мари Шевре «Будьте, как дома» с участием народной артистки Украины Ады Роговцевой.

Она играет роль Маривонн - летней француженки, а ее партнер на сцене - Ахтем Сейтаблаев (араб Самир) - самая яркая молодая звезда киевской театральной сцены.

В 2000 году Жан-Мари Шевре за свое творение получил специальную премию ООН, а сегодня его пьеса известна всей Европе.

Тема единого Дома, которым наконец и должна стать для каждого из нас достаточно ограниченное «земное пространство», сегодня особенно волнует мир.

Для одних пространство определяется государственными границами, а для других - стенами парижской квартиры. Там и живут герои спектакля, решая свои то сложные, то «простые» человеческие взаимоотношения.

Француз арабского происхождения Самир и полька Бася вынуждены жить нелегально в квартире двух летних француженок, отдыхающих летом у себя на вилле.

Однажды, когда Самир празднует найденную, наконец, работу, неожиданно возвращаются хозяйки - Жан и Маривонн.

Дамы хотят сдать нелегалов полиции, но парочке удается уговорить хозяек оставить их пожить еще на две недели.

Неожиданно для себя, Маривонн, которая всю жизнь мечтала о ребенке, которого так и не подарила ей судьба, находит сына в лице Самира.

Видео -- "Новый Чернигов"
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Источник: 0462.ua

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