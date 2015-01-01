4ернігів.інфо » Стрічка новин » Ада Роговцева вызвала фурор на сцене черниговского театра
Ада Роговцева вызвала фурор на сцене черниговского театра
- Сегодня, 13:22
- Просмотров: 32
В Черниговском драмтеатре с успехом прошла пьеса Жан-Мари Шевре «Будьте, как дома» с участием народной артистки Украины Ады Роговцевой.
Она играет роль Маривонн - летней француженки, а ее партнер на сцене - Ахтем Сейтаблаев (араб Самир) - самая яркая молодая звезда киевской театральной сцены.
В 2000 году Жан-Мари Шевре за свое творение получил специальную премию ООН, а сегодня его пьеса известна всей Европе.
Тема единого Дома, которым наконец и должна стать для каждого из нас достаточно ограниченное «земное пространство», сегодня особенно волнует мир.
Для одних пространство определяется государственными границами, а для других - стенами парижской квартиры. Там и живут герои спектакля, решая свои то сложные, то «простые» человеческие взаимоотношения.
Француз арабского происхождения Самир и полька Бася вынуждены жить нелегально в квартире двух летних француженок, отдыхающих летом у себя на вилле.
Однажды, когда Самир празднует найденную, наконец, работу, неожиданно возвращаются хозяйки - Жан и Маривонн.
Дамы хотят сдать нелегалов полиции, но парочке удается уговорить хозяек оставить их пожить еще на две недели.
Неожиданно для себя, Маривонн, которая всю жизнь мечтала о ребенке, которого так и не подарила ей судьба, находит сына в лице Самира.
Видео -- "Новый Чернигов"
Она играет роль Маривонн - летней француженки, а ее партнер на сцене - Ахтем Сейтаблаев (араб Самир) - самая яркая молодая звезда киевской театральной сцены.
В 2000 году Жан-Мари Шевре за свое творение получил специальную премию ООН, а сегодня его пьеса известна всей Европе.
Тема единого Дома, которым наконец и должна стать для каждого из нас достаточно ограниченное «земное пространство», сегодня особенно волнует мир.
Для одних пространство определяется государственными границами, а для других - стенами парижской квартиры. Там и живут герои спектакля, решая свои то сложные, то «простые» человеческие взаимоотношения.
Француз арабского происхождения Самир и полька Бася вынуждены жить нелегально в квартире двух летних француженок, отдыхающих летом у себя на вилле.
Однажды, когда Самир празднует найденную, наконец, работу, неожиданно возвращаются хозяйки - Жан и Маривонн.
Дамы хотят сдать нелегалов полиции, но парочке удается уговорить хозяек оставить их пожить еще на две недели.
Неожиданно для себя, Маривонн, которая всю жизнь мечтала о ребенке, которого так и не подарила ей судьба, находит сына в лице Самира.
Видео -- "Новый Чернигов"
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
На черниговской сцене - герои античных представлений ( «Черниговское эхо-2» ...
Насколько же разнообразна и многогранна программа «Черниговского эхо», которые разные по жанру и
Латыши везут в Чернигов «Ежика в тумане»
В среду – 12 апреля – на сцене Черниговского областного музыкально-драматического театра пройдет
«Если боги упадут…» – разговор длиною в жизнь
В марте Черниговский драматический театр представит зрителям новый спектакль с интригующим
На Подусовка возвращаются троллейбусы (видео)
5-ка возвращается. Страдания жителей Подусовки которые были вынуждены ездить в тесных автобусах
Уроженец Черниговщины получил премию в 240 000 гривен
Президент Украины Петр Порошенко установил на 2015 год размер Национальной премии Украины имени
В Черниговском музыкальном училище выступят студенты Киевской академии им. ...
Завтра, 6 ноября, в актовом зале главного корпуса Черниговского музыкального училища им. Ревуцкого
Ада Роговцева вызвала фурор на сцене черниговского театра Застрелитесь пластмассовым пистолетом, - Атрошенко раскритик... Белая Церковь - первый и пока единственный город Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о... Черниговец на год отправился в Антарктиду В Черниговской области планируют построить технопарк
Добавить комментарий!