Ада Роговцева вызвала фурор на сцене черниговского театра

Она играет роль Маривонн - летней француженки, а ее партнер на сцене - Ахтем Сейтаблаев (араб Самир) - самая яркая молодая звезда киевской театральной сцены.В 2000 году Жан-Мари Шевре за свое творение получил специальную премию ООН, а сегодня его пьеса известна всей Европе.Тема единого Дома, которым наконец и должна стать для каждого из нас достаточно ограниченное «земное пространство», сегодня особенно волнует мир.Для одних пространство определяется государственными границами, а для других - стенами парижской квартиры. Там и живут герои спектакля, решая свои то сложные, то «простые» человеческие взаимоотношения.Француз арабского происхождения Самир и полька Бася вынуждены жить нелегально в квартире двух летних француженок, отдыхающих летом у себя на вилле.Однажды, когда Самир празднует найденную, наконец, работу, неожиданно возвращаются хозяйки - Жан и Маривонн.Дамы хотят сдать нелегалов полиции, но парочке удается уговорить хозяек оставить их пожить еще на две недели.Неожиданно для себя, Маривонн, которая всю жизнь мечтала о ребенке, которого так и не подарила ей судьба, находит сына в лице Самира.Видео -- "Новый Чернигов"