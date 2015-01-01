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Черниговские педагоги принимают замминистра
- Сегодня, 13:45
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Сегодня, 25 мая, с рабочим визитом приехал в Чернигов заместитель Министра образования и науки Украины Павел Хобзей.
Программа дня замминистра очень насыщенна.
Павел Кузьмич уже побывал в детском лагере «Юный турист», что в с. Количевка Черниговского района, где проходит II (областной) этап Всеукраинской детско-юношеской военно-патриотической игры «Сокол» («Джура»).
Он ознакомился с обустройством палаточного городка и программой конкурсов и соревнований Игры «Сокол» («Джура»), пообщался с юными джурами.
Следующая «остановка» – Государственное профессионально-техническое учебное заведение «Черниговское высшее профессиональное училище бытового обслуживания».
Там заместитель Министра принял участие в семинаре директоров профессионально-технических учебных заведений Украины с целью обмена опытом работы по созданию и функционированию учебно-практических центров, созданных на базе профессионально-технических учебных заведений за средства государственного бюджета в 2016 году и тех, что планируется создать в 2017 году.
Также в рамках семинара запланировано проведение «круглого стола» по обсуждению проблем и перспектив создания, дальнейшего развития учебно-практических центров современных швейных технологий.
Далее – на Красной площади города в 14.00 торжественное закрытие II (областного) этапа Всеукраинской детско-юношеской военно-патриотической игры «Сокол» ( «Джура»).
После окончания торжеств в конференц-зале Черниговского областного совета Павел Хобзей встретится с местными руководителями органов управления образованием, заведующими (директорами) районных (городских) методических кабинетов (центров).
Программа дня замминистра очень насыщенна.
Павел Кузьмич уже побывал в детском лагере «Юный турист», что в с. Количевка Черниговского района, где проходит II (областной) этап Всеукраинской детско-юношеской военно-патриотической игры «Сокол» («Джура»).
Он ознакомился с обустройством палаточного городка и программой конкурсов и соревнований Игры «Сокол» («Джура»), пообщался с юными джурами.
Следующая «остановка» – Государственное профессионально-техническое учебное заведение «Черниговское высшее профессиональное училище бытового обслуживания».
Там заместитель Министра принял участие в семинаре директоров профессионально-технических учебных заведений Украины с целью обмена опытом работы по созданию и функционированию учебно-практических центров, созданных на базе профессионально-технических учебных заведений за средства государственного бюджета в 2016 году и тех, что планируется создать в 2017 году.
Также в рамках семинара запланировано проведение «круглого стола» по обсуждению проблем и перспектив создания, дальнейшего развития учебно-практических центров современных швейных технологий.
Далее – на Красной площади города в 14.00 торжественное закрытие II (областного) этапа Всеукраинской детско-юношеской военно-патриотической игры «Сокол» ( «Джура»).
После окончания торжеств в конференц-зале Черниговского областного совета Павел Хобзей встретится с местными руководителями органов управления образованием, заведующими (директорами) районных (городских) методических кабинетов (центров).
Источник: 0462.ua
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