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В Чернигове автобус с паломниками раздавил собаку
- Сегодня, 14:37
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Наряду с 4-й школой автобус с паломниками на скорости раздавил домашнюю собаку. Об этом на своей странице в Facebook написал Александр Ясенчук. По его словам, спуск по улице Князя Черного возле школы опасен.
Машины не реагируют на знаки. Через крутой поворот не всегда видят, кто переходит дорогу. Жители окрестных домов обращали внимание на опасный участок и установления лежачего полицейского. «Рядом находится школа, а следовательно, трагедия вполне могла произойти не только с домашним животным, но и с учеником этой школы, не забывайте, что завтра праздничная линейка» - заключает свой пост Александр Ясенчук.
Машины не реагируют на знаки. Через крутой поворот не всегда видят, кто переходит дорогу. Жители окрестных домов обращали внимание на опасный участок и установления лежачего полицейского. «Рядом находится школа, а следовательно, трагедия вполне могла произойти не только с домашним животным, но и с учеником этой школы, не забывайте, что завтра праздничная линейка» - заключает свой пост Александр Ясенчук.
Источник: cheline.com.ua
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