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Отец студентки из «черниговской банды» стал фигурантом неприятной истории

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:49
  • Просмотров: 45
Отец студентки из «черниговской банды» стал фигурантом неприятной историиНедавно мы сообщали о том, что в Чернигове неизвестные лица из пистолетов обстреляли легковой автомобиль «Chevrolet Aveo». Владелец автомобиля объяснил полиции, что возле одного из домов по улице Шевченко на дороге стояли неизвестные и мешали проезду автомобиля.

В дальнейшем у водителя с ними возник словесный конфликт, в ходе которого один из мужчин достал предмет, похожий на пистолет, и осуществил 3 выстрела по автомобилю. Полиция задержала двух черниговцев, которые были доставлены в медучреждения для освидетельствования на факт употребления алкоголя. При осмотре места происшествия в них было изъято два пистолета травматического действия. Как стало известно, по машине стрелял один из фигурантов. Он стал случайным участником событий и проходит по делу как свидетель. Но полиция задержала обоих мужчин. Человек, который не стрелял - добровольно сдал полиции пистолет и после того как он показал документы на оружие (чем подтвердил ее легальность и законность), то ему пистолет вернули обратно. ЧЕline и дальше будет следить за развитием событий для освещения правдивой информации.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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