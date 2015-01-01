4ернігів.інфо » Стрічка новин » Гопак стал национальным видом спорта
Гопак стал национальным видом спорта
- Сегодня, 16:02
- Просмотров: 25
Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в закон« О физической культуре и спорте »(по признанию национальных видов спорта). За принятие соответствующего закона № 5324 проголосовали 227 народных депутатов.
Целью закона, как говорится в пояснительной записке к документу, необходимость определения на законодательном уровне понятие национальных видов спорта и особенностей деятельности спортивных федераций, способствующих развитию национальных видов спорта, национальному возрождению национально-культурных традиций и патриотическому воспитанию, популяризации среди украинском здорового образа жизни и культуры, развития национальных видов спорта. Принятый закон предусматривает поддержку национальных видов спорта: боевого гопака, хортинга, украинского рукопашного боя «Спас», Украинская борьбы на поясах. Эту законодательную инициативу разработан Министерством молодежи и спорта Украины по предложению ряда всеукраинских общественных объединений из национальных видов спорта с целью содействия национальному возрождению через развитие украинских национальных видов спорта. Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования, кроме пункта 2, который вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Целью закона, как говорится в пояснительной записке к документу, необходимость определения на законодательном уровне понятие национальных видов спорта и особенностей деятельности спортивных федераций, способствующих развитию национальных видов спорта, национальному возрождению национально-культурных традиций и патриотическому воспитанию, популяризации среди украинском здорового образа жизни и культуры, развития национальных видов спорта. Принятый закон предусматривает поддержку национальных видов спорта: боевого гопака, хортинга, украинского рукопашного боя «Спас», Украинская борьбы на поясах. Эту законодательную инициативу разработан Министерством молодежи и спорта Украины по предложению ряда всеукраинских общественных объединений из национальных видов спорта с целью содействия национальному возрождению через развитие украинских национальных видов спорта. Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования, кроме пункта 2, который вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Источник: cheline.com.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Кому не нужно заполнять электронные декларации
Директорам общеобразовательных средних школ, руководителям учреждений здравоохранения,
24 мая в Городском дворце Культуры "Химики" прошел Открытый Чемпионат Сев ...
24 мая в Городском дворце Культуры "Химики" прошел Открытый Чемпионат Северо-Западного региона
Открытый чемпионат Северо-Западного региона по бодибилдингу, бодифитнесу и ...
24 мая в 17 : 00 в Черниговском Дворце культуры («Химики») по адресу: Щорса, 23 пройдет Открытый
Черниговская Федерация Силовых Видов Спорта и тяжелоатлеты города Чернигова ...
Черниговская Федерация Силовых Видов Спорта и тяжелоатлеты города Чернигова начинают весну с
Чернигов и Псков планируют совместные проекты в сферах молодежной политики, ...
Псков и Чернигов планируют совместные проекты в сферах молодежной политики, культуры и спорта.
По случаю Дня физической культуры и спорта в Чернигове на Красной площади п ...
По случаю Дня физической культуры и спорта в Чернигове на Красной площади прошел парад спортсменов.
Ада Роговцева вызвала фурор на сцене черниговского театра Застрелитесь пластмассовым пистолетом, - Атрошенко раскритик... Белая Церковь - первый и пока единственный город Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о... Черниговец на год отправился в Антарктиду В Черниговской области планируют построить технопарк
Добавить комментарий!