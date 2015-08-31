4ернігів.інфо » Стрічка новин » В черниговских школах начались праздничные линейки
В пятницу, 26 мая, в большинстве школ, лицеев и гимназий Чернигова прозвучит последний звонок. Однако в отдельных садах и общеобразовательных учебных заведениях торжественные линейки проходят уже сегодня.
В частности, последний учебный день 25 мая провели ученики 1-4 классов 22-го лицея. На торжественное собрание дети пришли в праздничном наряде и вышиванках. Традиционно они выстроились в праздничную линейку и спели гимн Украины. За высокие достижения в учебе и активное участие в школьной жизни одаренных детей начальной школы директор лицея Виктория Пекур наградила похвальным листом. По словам маленьких лицеистов, последний звонок для них настоящим праздником. «Я люблю свою школу и одноклассников, но впереди мои любимые летние каникулы. Будет время отдохнуть и оздоровиться - сначала посещать пришкольный лагерь, потом поеду к бабушке и дедушке. А еще мама с папой обещали, что летом мы полетим на море », - поделилась своими планами ученица 1-Б класса Елизавета. В целом, по информации управления образования городского совета, в 2017 году в Чернигове 11-й класс заканчивают 1725 детей. Выпускные в черниговских школах в этом году состоятся 24-25 июня. А для учеников 9-х классов чуть раньше - 13 июня.
В черниговских школах начались праздничные линейки
- Сегодня, 17:13
- Просмотров: 23
В пятницу, 26 мая, в большинстве школ, лицеев и гимназий Чернигова прозвучит последний звонок. Однако в отдельных садах и общеобразовательных учебных заведениях торжественные линейки проходят уже сегодня.
В частности, последний учебный день 25 мая провели ученики 1-4 классов 22-го лицея. На торжественное собрание дети пришли в праздничном наряде и вышиванках. Традиционно они выстроились в праздничную линейку и спели гимн Украины. За высокие достижения в учебе и активное участие в школьной жизни одаренных детей начальной школы директор лицея Виктория Пекур наградила похвальным листом. По словам маленьких лицеистов, последний звонок для них настоящим праздником. «Я люблю свою школу и одноклассников, но впереди мои любимые летние каникулы. Будет время отдохнуть и оздоровиться - сначала посещать пришкольный лагерь, потом поеду к бабушке и дедушке. А еще мама с папой обещали, что летом мы полетим на море », - поделилась своими планами ученица 1-Б класса Елизавета. В целом, по информации управления образования городского совета, в 2017 году в Чернигове 11-й класс заканчивают 1725 детей. Выпускные в черниговских школах в этом году состоятся 24-25 июня. А для учеников 9-х классов чуть раньше - 13 июня.
Источник: cheline.com.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Уже известно, когда прозвенит последний звонок для школьников Чернигова
Еще совсем ничего и - наступят летние каникулы для школьников.
Как будет проходить ВНО-2017 в Черниговской области?
Украинские абитуриенты для поступления в высшие учебные заведения будут проходить внешнее
В школах Чернигова учатся свыше 220 детей-переселенцев с востока Украины и ...
Об этом сообщили в управлении образования Черниговского городского совета.
В Чернигове дополнительно создадут пять инклюзивных классов и группу в детс ...
В Чернигове в 2015-2016 учебном году дополнительно создадут пять инклюзивных классов в
Бум первоклашек ожидается в черниговских школах
По словам начальника управления образования Черниговского городского совета Владимира Куприяненко,
В школах Чернигова ученики 1-4-х классов будут питаться бесплатно
В школах Чернигова в этом году питание учеников 1-4-х классов будет финансироваться из городского
Ада Роговцева вызвала фурор на сцене черниговского театра Застрелитесь пластмассовым пистолетом, - Атрошенко раскритик... Белая Церковь - первый и пока единственный город Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о... Черниговец на год отправился в Антарктиду В Черниговской области планируют построить технопарк
Добавить комментарий!