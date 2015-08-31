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В черниговских школах начались праздничные линейки

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:13
  • Просмотров: 23
В черниговских школах начались праздничные линейкиВ черниговских школах начались праздничные линейки
В черниговских школах начались праздничные линейкиВ пятницу, 26 мая, в большинстве школ, лицеев и гимназий Чернигова прозвучит последний звонок. Однако в отдельных садах и общеобразовательных учебных заведениях торжественные линейки проходят уже сегодня.

В частности, последний учебный день 25 мая провели ученики 1-4 классов 22-го лицея. На торжественное собрание дети пришли в праздничном наряде и вышиванках. Традиционно они выстроились в праздничную линейку и спели гимн Украины. За высокие достижения в учебе и активное участие в школьной жизни одаренных детей начальной школы директор лицея Виктория Пекур наградила похвальным листом. По словам маленьких лицеистов, последний звонок для них настоящим праздником. «Я люблю свою школу и одноклассников, но впереди мои любимые летние каникулы. Будет время отдохнуть и оздоровиться - сначала посещать пришкольный лагерь, потом поеду к бабушке и дедушке. А еще мама с папой обещали, что летом мы полетим на море », - поделилась своими планами ученица 1-Б класса Елизавета. В целом, по информации управления образования городского совета, в 2017 году в Чернигове 11-й класс заканчивают 1725 детей. Выпускные в черниговских школах в этом году состоятся 24-25 июня. А для учеников 9-х классов чуть раньше - 13 июня.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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