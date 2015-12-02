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В Сосници украли «всевидящее око»

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:32
  • Просмотров: 22
В Сосници украли «всевидящее око»Недавно в Сосници украли камеру наблюдения с улицы Зеленой. Техническое устройство установили, чтобы контролировать транспортный поток. Известно, что камера считывала номерные знаки автомобилей, которые приезжали и уезжали из поселка, и передавала информацию на сервер местной полиции. На камеру положили глаз воры и украли «всевидящее око». Причем сделали это настолько искусно, что даже не попали в объектив. Сейчас злоумышленников разыскивает полиция. Источник: еженедельник «Гарт»шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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