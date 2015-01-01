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Участники ВНО в Черниговской области 10 раз попались на нарушениях

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:37
  • Просмотров: 5
Участники ВНО в Черниговской области 10 раз попались на нарушенияхКиевский региональный центр оценивания качества образования обнародовал информацию о количестве нарушений, зафиксированных в ходе первой сессии ВНО – тестирования по украинскому языку и литературе.

Чаще всего нарушали правила столичные выпускники. В Киеве зафиксировано 24 таких факта.

На втором месте – Черниговщина с 10 нарушениями. Для сравнения: Киевская область отметилась 8 раз, Полтавская – 6, Донецкая и Луганская – по 5, Черкасская – 4, Сумская – 2.

В Украинском центре оценивания качества образования напоминают, что участникам ВНО нельзя приносить с собой гаджеты для считывания информации (телефоны, смарт-часы, флешки, наушники и т.д.), классические шпаргалки.

В случае обнаружения всех этих «помощников» тестируемый будет удален за пределы пункта тестирования, а его работа не будет оцениваться.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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