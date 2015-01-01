﻿﻿ В Чернигове почти месяц будут отключать холодную воду » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » В Чернигове почти месяц будут отключать холодную воду
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

В Чернигове почти месяц будут отключать холодную воду

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:02
  • Просмотров: 3
В Чернигове почти месяц будут отключать холодную воду«Черниговводоканал» обнародовал график проведения плановых работ на срок с 26 мая по 20 июня. Больше других пострадают жители микрорайона улицы Рокоссовского.

В связи с ремонтом запорной арматуры на вводе многоквартирных домов в период с 26 мая по 20 июня (с 9.00 до 18.00) будет поэтапно прекращаться холодное водоснабжение домов Чернигова.

26 мая – ул. Рокоссовского, 10

29 мая – ул. Рокоссовского, 12

30 мая – ул. Рокоссовского, 30

31 мая – ул. Рокоссовского, 34

1 июня – ул. Рокоссовского, 44

2 июня – ул. Рокоссовского, 58

5 июня – ул. Рокоссовского, 60

6 июня – ул. Рокоссовского, 66

7 июня – ул. Защитников Украины, 11

8 июня – ул. 1 Мая, 169/2

9 июня – ул. Пухова, 45

12 июня – ул. Пухова, 129

13 июня – ул. Пухова, 150

14 июня – ул. Малиновского, 39

15 июня – ул. Всехсвятская, 16

16 июня – ул. Доценко, 1

19 июня – ул. Доценко, 2

20 июня – ул. Доценко, 10

На время проведения ремонтов «Черниговводоканал» обещает подвозить питьевую воду.

После восстановления водоснабжения возможно временное появление осадка в воде.
шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Сегодня на Рокоссовского и Любечской отключат воду

Сегодня, 31 марта, несколько домов в Чернигове останутся без воды.

В ЦЕНТРЕ ЧЕРНИГОВА ВРЕМЕННО БУДЕТ СНИЖЕНО ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ

Коммунальное предприятие «Черниговводоканал» согласно графику проведет очередную плановую промывку

В центре Чернигова временно будет снижено давление воды

Коммунальное предприятие «Черниговводоканал» согласно графику проведет очередную плановую промывку

Граждане будут сдавать отпечатки пальцев для оформления шенгенской визы с и ...

С 23 июня 2015 года украинцам для оформления шенгенской визы необходимо будет сдавать отпечатки

Из-за отключения электроэнергии в Чернигове будут сбои водоснабжения

В октябре в течение дня из-за отключения ОАО «Черниговоблэнерго» электроснабжения, в районах

Очередное заседание исполкома от 17 июня (видео)

В вторник, 17 июня состоялось очередное заседание исполкома горсовета. В частности члены исполкома
﻿
Видео
Ада Роговцева вызвала фурор на сцене черниговского театра Застрелитесь пластмассовым пистолетом, - Атрошенко раскритик... Белая Церковь - первый и пока единственный город Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о... Черниговец на год отправился в Антарктиду В Черниговской области планируют построить технопарк
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети