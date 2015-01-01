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В Чернигове почти месяц будут отключать холодную воду
- Сегодня, 10:02
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«Черниговводоканал» обнародовал график проведения плановых работ на срок с 26 мая по 20 июня. Больше других пострадают жители микрорайона улицы Рокоссовского.
В связи с ремонтом запорной арматуры на вводе многоквартирных домов в период с 26 мая по 20 июня (с 9.00 до 18.00) будет поэтапно прекращаться холодное водоснабжение домов Чернигова.
26 мая – ул. Рокоссовского, 10
29 мая – ул. Рокоссовского, 12
30 мая – ул. Рокоссовского, 30
31 мая – ул. Рокоссовского, 34
1 июня – ул. Рокоссовского, 44
2 июня – ул. Рокоссовского, 58
5 июня – ул. Рокоссовского, 60
6 июня – ул. Рокоссовского, 66
7 июня – ул. Защитников Украины, 11
8 июня – ул. 1 Мая, 169/2
9 июня – ул. Пухова, 45
12 июня – ул. Пухова, 129
13 июня – ул. Пухова, 150
14 июня – ул. Малиновского, 39
15 июня – ул. Всехсвятская, 16
16 июня – ул. Доценко, 1
19 июня – ул. Доценко, 2
20 июня – ул. Доценко, 10
На время проведения ремонтов «Черниговводоканал» обещает подвозить питьевую воду.
После восстановления водоснабжения возможно временное появление осадка в воде.
В связи с ремонтом запорной арматуры на вводе многоквартирных домов в период с 26 мая по 20 июня (с 9.00 до 18.00) будет поэтапно прекращаться холодное водоснабжение домов Чернигова.
26 мая – ул. Рокоссовского, 10
29 мая – ул. Рокоссовского, 12
30 мая – ул. Рокоссовского, 30
31 мая – ул. Рокоссовского, 34
1 июня – ул. Рокоссовского, 44
2 июня – ул. Рокоссовского, 58
5 июня – ул. Рокоссовского, 60
6 июня – ул. Рокоссовского, 66
7 июня – ул. Защитников Украины, 11
8 июня – ул. 1 Мая, 169/2
9 июня – ул. Пухова, 45
12 июня – ул. Пухова, 129
13 июня – ул. Пухова, 150
14 июня – ул. Малиновского, 39
15 июня – ул. Всехсвятская, 16
16 июня – ул. Доценко, 1
19 июня – ул. Доценко, 2
20 июня – ул. Доценко, 10
На время проведения ремонтов «Черниговводоканал» обещает подвозить питьевую воду.
После восстановления водоснабжения возможно временное появление осадка в воде.
Источник: 0462.ua
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