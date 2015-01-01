В Чернигове почти месяц будут отключать холодную воду

В связи с ремонтом запорной арматуры на вводе многоквартирных домов в период с 26 мая по 20 июня (с 9.00 до 18.00) будет поэтапно прекращаться холодное водоснабжение домов Чернигова.26 мая – ул. Рокоссовского, 1029 мая – ул. Рокоссовского, 1230 мая – ул. Рокоссовского, 3031 мая – ул. Рокоссовского, 341 июня – ул. Рокоссовского, 442 июня – ул. Рокоссовского, 585 июня – ул. Рокоссовского, 606 июня – ул. Рокоссовского, 667 июня – ул. Защитников Украины, 118 июня – ул. 1 Мая, 169/29 июня – ул. Пухова, 4512 июня – ул. Пухова, 12913 июня – ул. Пухова, 15014 июня – ул. Малиновского, 3915 июня – ул. Всехсвятская, 1616 июня – ул. Доценко, 119 июня – ул. Доценко, 220 июня – ул. Доценко, 10На время проведения ремонтов «Черниговводоканал» обещает подвозить питьевую воду.После восстановления водоснабжения возможно временное появление осадка в воде.