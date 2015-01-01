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Депутаты «уволили» секретаря Черниговского горсовета
- Сегодня, 10:43
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В ходе вчерашней сессии Черниговского городского совета депутаты проголосовали за то, чтобы Виктор Быстров покинул кресло секретаря горсовета.
Инициативу поддержали фракции Блока Петра Порошенко, Батьківщини, Радикальной партии и Оппозиционного блока.
В свою очередь фракция партии «Наш край», которую и представляет Виктор Быстров, была настроена резко против и связывает отставку с тем, что сам экс-секретарь и его однопартийцы не поддержали решение о строительстве дороги на пляж «Золотой берег».
Виктор Быстров не покинет городской совет, а продолжит быть его депутатом. На место секретаря депутаты должны будут выбрать из числа своих коллег нового секретаря.
Напомним, что Виктор Быстров стал секретарем горсовета в конце 2015 года после безуспешных попыток представителей Блока Петра Порошенко протащить на эту должность своего представителя Василия Билогуру, который нынче занимает должность начальника управления образования.
Инициативу поддержали фракции Блока Петра Порошенко, Батьківщини, Радикальной партии и Оппозиционного блока.
В свою очередь фракция партии «Наш край», которую и представляет Виктор Быстров, была настроена резко против и связывает отставку с тем, что сам экс-секретарь и его однопартийцы не поддержали решение о строительстве дороги на пляж «Золотой берег».
Виктор Быстров не покинет городской совет, а продолжит быть его депутатом. На место секретаря депутаты должны будут выбрать из числа своих коллег нового секретаря.
Напомним, что Виктор Быстров стал секретарем горсовета в конце 2015 года после безуспешных попыток представителей Блока Петра Порошенко протащить на эту должность своего представителя Василия Билогуру, который нынче занимает должность начальника управления образования.
Источник: 0462.ua
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