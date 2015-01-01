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За полтора месяца нереста Черниговский рыбоохранный патруль зафиксировал 99 нарушений
- Сегодня, 11:03
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С начала нерестового запрета, с 1 апреля по 24 мая 2017 года, Черниговский рыбоохранный патруль осуществил 99 рыбоохранных рейдов, в ходе которых раскрыто 99 нарушений правил рыболовства.
Было выявлено 71 грубое нарушение по ч. 4 ст. 85 КоАП, связанные с использованием запрещенных орудий лова, 17 нарушений любительского лова по ч.3 ст.85 КУоАП и 6 нарушений по ч.1 ст.88-1 КоАП, связанные с незаконной продажей рыбы на рынках. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составляет 45 253 грн. Изъято 280,15 кг рыбы и 120 единиц запрещенных орудий лова.
В ходе запланированных рыбоохранных рейдов 20 мая 2017 рыбные патрульные в 5 утра на заборке Десна вблизи села Лебедевка Козелецкого района задержлин жителя села Топчиивка Черниговского района, который незаконным образом, 4 сетками, выловил 6 килограммов рыбы: карася серебристого - 3 шт, щуку - 1 шт, линя - 3 шт, окуня - 1 шт, плоскирку - 1 шт, леща - 1 шт.
В тот же день, в 8 утра, в урочище «Замглай» у поселка городского типа Замглай Репкинского района рыбоохранный патруль задержал жителя Чернигова, который двумя сетками выловил 116 особей карася серебристого, общим весом 13 килограммов. Убытки по данному факту составляют 1972 грн.
Если Вы стали очевидцем нарушения правил рыболовства не будьте равнодушными, сообщайте на всеукраинскую бесплатную горячую линию 0- 800-50- 52-50 или на телефоны горячей линии Черниговского рыбоохранного патруля 0991121344 и (0462) 937557.
Было выявлено 71 грубое нарушение по ч. 4 ст. 85 КоАП, связанные с использованием запрещенных орудий лова, 17 нарушений любительского лова по ч.3 ст.85 КУоАП и 6 нарушений по ч.1 ст.88-1 КоАП, связанные с незаконной продажей рыбы на рынках. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составляет 45 253 грн. Изъято 280,15 кг рыбы и 120 единиц запрещенных орудий лова.
В ходе запланированных рыбоохранных рейдов 20 мая 2017 рыбные патрульные в 5 утра на заборке Десна вблизи села Лебедевка Козелецкого района задержлин жителя села Топчиивка Черниговского района, который незаконным образом, 4 сетками, выловил 6 килограммов рыбы: карася серебристого - 3 шт, щуку - 1 шт, линя - 3 шт, окуня - 1 шт, плоскирку - 1 шт, леща - 1 шт.
В тот же день, в 8 утра, в урочище «Замглай» у поселка городского типа Замглай Репкинского района рыбоохранный патруль задержал жителя Чернигова, который двумя сетками выловил 116 особей карася серебристого, общим весом 13 килограммов. Убытки по данному факту составляют 1972 грн.
Если Вы стали очевидцем нарушения правил рыболовства не будьте равнодушными, сообщайте на всеукраинскую бесплатную горячую линию 0- 800-50- 52-50 или на телефоны горячей линии Черниговского рыбоохранного патруля 0991121344 и (0462) 937557.
Источник: 0462.ua
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