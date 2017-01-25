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В Чернигове новые изменения в маршрутах общественного транспорта

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:02
  • Просмотров: 0
В Чернигове новые изменения в маршрутах общественного транспортаНа пять дней (25-29 мая) в Чернигове вводятся временные изменения движения городского пассажирского транспорта.

В связи с проведением в центре Чернигова сразу нескольких массовых мероприятий, схемы движения поменяют 4 автобусных и 2 троллейбусных маршрута.

Так, 27 мая на Красной площади пройдет фестиваля регионального значения «ИМК-Фест», а 28 мая – театральный фестиваль под открытым небом «Под маской легенд».

На 28 мая назначен также всеукраинский «Велодень-2017». В его рамках пройдет велопробег в Чернигове.

В связи с подготовкой к фестивалям и Велодню, на период с 25 по 29 мая включительно изменена схема городского автобусного маршрута № 33 «Эпицентр - Речной порт».

Эта маршрутка будет объезжать Красную площадь по улицам Шевченко, Гончая и Гетьмана Полуботка.

А 27 мая с 18:00 до 22:00 и 28 мая с 10:00 до 15:00 будут внесены изменения в схемы троллейбусных маршрутов № 1 и №9.

Они будут объезжать Красную площадь по улица Кирпоноса, Елецкой, Преображенской и Пушкина.

На тот же период немного подкорректируют маршруты и автобусы №16, №27 и №44. Их объезд будет короче: ул. Кирпоноса, Елецкая, Преображенская, Гончая, Шевченко.

Также 28 мая с 12.00 до 13.00 будет затруднено движение общественного транспорта по маршруту велопробега: Красная площадь (старт) – ул. Шевченко – ул. Рокоссовского – ул. 1 Мая – пр. Победы – пр. Мира – Красная площадь (финиш).шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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