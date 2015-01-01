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Пьяный водитель сбил в Черниговской области девочку на велосипеде

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:02
  • Просмотров: 28
Пьяный водитель сбил в Черниговской области девочку на велосипедеПолиция задержала водителя, который 24 мая в Семеновке стал участником ДТП. В результате аварии пострадала 15-летняя девочка.

Местный 43-летний водитель «Волги» при обгоне совершил наезд на 15-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде навстречу легковушке по обочине.

\В результате ДТП несовершеннолетняя с переломом руки, многочисленными ссадинами и ушибами была доставлена ​​в Семеновскую районную больницу.

Согласно заключению медицинской экспертизы, водитель «Волги» находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту происшествия полицией было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие средней тяжести телесное повреждение).

Статья предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Автомобиль изъят и помещен на площадку временного хранения транспортных средств.
Назначены ряд экспертиз. Досудебное расследование уголовного производства продолжается.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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