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Пьяный водитель сбил в Черниговской области девочку на велосипеде
- Сегодня, 13:02
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Полиция задержала водителя, который 24 мая в Семеновке стал участником ДТП. В результате аварии пострадала 15-летняя девочка.
Местный 43-летний водитель «Волги» при обгоне совершил наезд на 15-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде навстречу легковушке по обочине.
\В результате ДТП несовершеннолетняя с переломом руки, многочисленными ссадинами и ушибами была доставлена в Семеновскую районную больницу.
Согласно заключению медицинской экспертизы, водитель «Волги» находился в состоянии алкогольного опьянения.
По факту происшествия полицией было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие средней тяжести телесное повреждение).
Статья предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Автомобиль изъят и помещен на площадку временного хранения транспортных средств.
Назначены ряд экспертиз. Досудебное расследование уголовного производства продолжается.
Местный 43-летний водитель «Волги» при обгоне совершил наезд на 15-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде навстречу легковушке по обочине.
\В результате ДТП несовершеннолетняя с переломом руки, многочисленными ссадинами и ушибами была доставлена в Семеновскую районную больницу.
Согласно заключению медицинской экспертизы, водитель «Волги» находился в состоянии алкогольного опьянения.
По факту происшествия полицией было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие средней тяжести телесное повреждение).
Статья предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Автомобиль изъят и помещен на площадку временного хранения транспортных средств.
Назначены ряд экспертиз. Досудебное расследование уголовного производства продолжается.
Источник: 0462.ua
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