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Вандализм в черниговском троллейбусе от 28-летнего парня
- Сегодня, 13:28
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Водитель черниговского троллейбуса задержал тегера – молодого человека, который подозревается в том, что обрисовал новую машину, работающую на маршруте №1, сообщает «Дитинець».
Инцидент произошел средь бела дня недалеко от железнодорожного вокзала. Когда водитель заметил результат вандализма, то сумел задержать одного из двух «художников».
Тот свою вину отрицает.
Правоохранители составили административный протокол на 28-летнего черниговца по статье 152 админкодекса (нарушение правил благоустройства).
Подробнее – в сюжете телеканала «Дитинець»
Инцидент произошел средь бела дня недалеко от железнодорожного вокзала. Когда водитель заметил результат вандализма, то сумел задержать одного из двух «художников».
Тот свою вину отрицает.
Правоохранители составили административный протокол на 28-летнего черниговца по статье 152 админкодекса (нарушение правил благоустройства).
Подробнее – в сюжете телеканала «Дитинець»
Источник: 0462.ua
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