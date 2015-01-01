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Черниговские спасатели освободили собаку из двухметровой шахты

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:02
  • Просмотров: 21
Черниговские спасатели освободили собаку из двухметровой шахтыВ среду, 24 мая, в 18:04 в Управление ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о том, что в Чернигове на ул. Ю. Мезенцева на строительной площадке в коммуникационную шахту глубиной около 2-х метров упала собака.

Животное обнаружили местные дети, которые играли рядом на детской площадке, и сразу позвонили спасателям.

По вызову на место происшествия прибыл дежурный караул аварийно-спасательного отряда спецназначения УГСЧС Украины в Черниговской области.

Один из спасателей со специальным снаряжением спустился в яму и с помощью веревки освободил испуганное животное из ловушки.

В результате падения животное не пострадало.

УГСЧС в Черниговской областишаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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