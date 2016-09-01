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Города Черниговщины страдают от выбросов местных предприятий
- Сегодня, 14:26
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В 2016 от предприятий Черниговщины в воздушный бассейн поступило 37 тыс. Тонн загрязняющих веществ, что на 3000 тонн больше, чем в 2015 Об этом ЧЕline сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области.
Выбросы веществ, относящихся к парниковым газам, составили: метана - 10 851 т (29% от общего количества), оксида азота - 29 т (0,1%). Кроме того, в атмосферу попало 1700000 т диоксида углерода - основного парникового газа влияет на изменение климата (на 0200000 т больше по сравнению с 2015 г.). Основным загрязнителем в области остается КЭП "Черниговская теплоэлектроцентраль" ООО фирмы "ТехНова", которым в 2016 выброшено почти 17 тыс.т (46% всех вредных веществ области), что больше уровня прошлого года на 3,5 тыс.т. Больше всего загрязнены города областного значения, где выбросы на 1 км2 территории значительно превысили средний уровень выбросов по области в Чернигове плотность выбросов была больше в 204 раза, в Нежине - в 23 раза, в Прилуках - в 14 раз, в Новгород-Северском - в 8 раз. В 2016 на территории области образовалось 721 тыс.т отходов, из них 70% - на предприятиях, остальные - в домохозяйствах. В течение года утилизировано, обработано (переработано) 142 тыс.т, сожжено с целью получения энергии 16 тыс.т отходов. На начало 2017 в специально отведенных местах или объектах накоплено почти 11 млн т отходов, из них 82% - в Чернигове. В течение 2016 на охрану окружающей среды предприятиями, организациями и учреждениями было потрачено более 258 млн грн, из них 39% - на очистку сточных вод, по 20% - на обращение с отходами и охране атмосферного воздуха и проблемы изменения климата, 16% - на сохранение биоразнообразия и среды обитания.
Выбросы веществ, относящихся к парниковым газам, составили: метана - 10 851 т (29% от общего количества), оксида азота - 29 т (0,1%). Кроме того, в атмосферу попало 1700000 т диоксида углерода - основного парникового газа влияет на изменение климата (на 0200000 т больше по сравнению с 2015 г.). Основным загрязнителем в области остается КЭП "Черниговская теплоэлектроцентраль" ООО фирмы "ТехНова", которым в 2016 выброшено почти 17 тыс.т (46% всех вредных веществ области), что больше уровня прошлого года на 3,5 тыс.т. Больше всего загрязнены города областного значения, где выбросы на 1 км2 территории значительно превысили средний уровень выбросов по области в Чернигове плотность выбросов была больше в 204 раза, в Нежине - в 23 раза, в Прилуках - в 14 раз, в Новгород-Северском - в 8 раз. В 2016 на территории области образовалось 721 тыс.т отходов, из них 70% - на предприятиях, остальные - в домохозяйствах. В течение года утилизировано, обработано (переработано) 142 тыс.т, сожжено с целью получения энергии 16 тыс.т отходов. На начало 2017 в специально отведенных местах или объектах накоплено почти 11 млн т отходов, из них 82% - в Чернигове. В течение 2016 на охрану окружающей среды предприятиями, организациями и учреждениями было потрачено более 258 млн грн, из них 39% - на очистку сточных вод, по 20% - на обращение с отходами и охране атмосферного воздуха и проблемы изменения климата, 16% - на сохранение биоразнообразия и среды обитания.
Источник: cheline.com.ua
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