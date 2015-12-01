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Деньги жителя Черниговщины оказались на международном счета
- Сегодня, 15:05
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В полицию Черниговщины обратился местный житель, который 24 мая получил тревожный звонок от якобы представителя банка. По ту сторону телефонного провода уверяли, что с банковской карты потерпевшего исчезла определенная сумма денег.
Об этом ЧЕline сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Чтобы отменить сомнительную операцию и вернуть деньги, черниговцу надо было продиктовать Гость информацию с карты. В большинстве случаев люди верят выходкам телефонных мошенников и сообщают всю секретную информацию. Не стал исключением и этот случай. Итак, предложив пострадавшему помощь, мошенник узнал реквизиты карты и быстро нагрев свой карман на 14 000 гривен. Даже больше, деньги были переведены на счет одной из электронных платежных систем, в которой любой может зарегистрировать электронный кошелек в считанные минуты, указав только номер телефона или электронную почту. Полиция Черниговщины раз подчеркивает, что сотрудники банка владеют информацией, необходимой им для работы, поэтому ни в коем случае не будут звонить вам, чтобы узнать реквизиты банковской карты.
Об этом ЧЕline сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Чтобы отменить сомнительную операцию и вернуть деньги, черниговцу надо было продиктовать Гость информацию с карты. В большинстве случаев люди верят выходкам телефонных мошенников и сообщают всю секретную информацию. Не стал исключением и этот случай. Итак, предложив пострадавшему помощь, мошенник узнал реквизиты карты и быстро нагрев свой карман на 14 000 гривен. Даже больше, деньги были переведены на счет одной из электронных платежных систем, в которой любой может зарегистрировать электронный кошелек в считанные минуты, указав только номер телефона или электронную почту. Полиция Черниговщины раз подчеркивает, что сотрудники банка владеют информацией, необходимой им для работы, поэтому ни в коем случае не будут звонить вам, чтобы узнать реквизиты банковской карты.
Источник: cheline.com.ua
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