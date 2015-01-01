4ернігів.інфо » Стрічка новин » В школах Чернигова прошли занятия по электробезопасности
В школах Чернигова прошли занятия по электробезопасности
- Сегодня, 15:33
- Просмотров: 27
Накануне летних каникул специалисты ОАО «Черниговоблэнерго» во всех школах Черниговской области провели занятия по электробезопасности. Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе ОАО «Черниговоблэнерго».
В доступной форме энергетики рассказали учащимся об электричестве, ее свойства, области применения и, главное, возможную опасность в случае неосторожного обращения с электроприборами дома и энергообъектами на улице. По мнению преподавателей, такие занятия важны для детей, ведь они получают знания, которые пригодятся им в течение всей жизни. С помощью наглядных пособий - памятников, плакатов, мультфильмов и презентации - энергетики рассказывают о том, почему нельзя подниматься на опоры линий электропередачи, делать там Селфи, приближаться к оборванного провода ближе, чем на 10 метров, проникать на территории подстанций и открывать двери электроустановок. На каждой из электроустановок ОАО «Черниговоблэнерго» является предупредительные знаки (осторожно, напряжение), они указывают, что этот объект относится к объектам с повышенной опасностью, а также номер телефона колл-центра 0800210310 для своевременного информирования о фактах оборванных проводов, открытые дверцы трансформаторных подстанций и их разукомплектования ворами, другие случаи, представляющих угрозу жизни людей. Закрепили материал специальными плакатами-памятниками о правилах электробезопасности, их раздали всем школьникам во время занятий.
В доступной форме энергетики рассказали учащимся об электричестве, ее свойства, области применения и, главное, возможную опасность в случае неосторожного обращения с электроприборами дома и энергообъектами на улице. По мнению преподавателей, такие занятия важны для детей, ведь они получают знания, которые пригодятся им в течение всей жизни. С помощью наглядных пособий - памятников, плакатов, мультфильмов и презентации - энергетики рассказывают о том, почему нельзя подниматься на опоры линий электропередачи, делать там Селфи, приближаться к оборванного провода ближе, чем на 10 метров, проникать на территории подстанций и открывать двери электроустановок. На каждой из электроустановок ОАО «Черниговоблэнерго» является предупредительные знаки (осторожно, напряжение), они указывают, что этот объект относится к объектам с повышенной опасностью, а также номер телефона колл-центра 0800210310 для своевременного информирования о фактах оборванных проводов, открытые дверцы трансформаторных подстанций и их разукомплектования ворами, другие случаи, представляющих угрозу жизни людей. Закрепили материал специальными плакатами-памятниками о правилах электробезопасности, их раздали всем школьникам во время занятий.
Источник: cheline.com.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
В Черниговской области злоумышленники на минувших выходных украли почти 1 к ...
В Черниговской области злоумышленники на минувших выходных украли почти 1 километр электрического
За пожар «Черниговоблэнерго» заплатит 300 тысяч гривен
Суд обязал «Черниговоблэнерго» выплатить жительнице Репкинского района Черниговской области более
Сто дней в должности главы «Черниговоблэнерго» отработал луганчанин Владими ...
Говорит, с первых дней работы на Черниговщине пытался улучшить работу предприятия. На
В ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОКА ЧТО НЕ БУДУТ ОТКЛЮЧАТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
В течение последних десяти дней в Черниговской области не применялись графики аварийных отключений
«Черниговоблэнерго» купит топливо для Черниговской области
ПАО «Черниговоблэнерго» объявило о запланированной покупке топлива. Об этом говорится в сообщении
Антимонопольный комитет оштрафовал "Черниговоблэнерго" за нарушение конку ...
Временной административной коллегией Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) наложен штраф в
Вандализм в черниговском троллейбусе от 28-летнего парня Ада Роговцева вызвала фурор на сцене черниговского театра Застрелитесь пластмассовым пистолетом, - Атрошенко раскритик... Белая Церковь - первый и пока единственный город Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о... Черниговец на год отправился в Антарктиду
Добавить комментарий!