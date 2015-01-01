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В школах Чернигова прошли занятия по электробезопасности

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:33
  • Просмотров: 27
В школах Чернигова прошли занятия по электробезопасностиНакануне летних каникул специалисты ОАО «Черниговоблэнерго» во всех школах Черниговской области провели занятия по электробезопасности. Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе ОАО «Черниговоблэнерго».
В доступной форме энергетики рассказали учащимся об электричестве, ее свойства, области применения и, главное, возможную опасность в случае неосторожного обращения с электроприборами дома и энергообъектами на улице. По мнению преподавателей, такие занятия важны для детей, ведь они получают знания, которые пригодятся им в течение всей жизни. С помощью наглядных пособий - памятников, плакатов, мультфильмов и презентации - энергетики рассказывают о том, почему нельзя подниматься на опоры линий электропередачи, делать там Селфи, приближаться к оборванного провода ближе, чем на 10 метров, проникать на территории подстанций и открывать двери электроустановок. На каждой из электроустановок ОАО «Черниговоблэнерго» является предупредительные знаки (осторожно, напряжение), они указывают, что этот объект относится к объектам с повышенной опасностью, а также номер телефона колл-центра 0800210310 для своевременного информирования о фактах оборванных проводов, открытые дверцы трансформаторных подстанций и их разукомплектования ворами, другие случаи, представляющих угрозу жизни людей. Закрепили материал специальными плакатами-памятниками о правилах электробезопасности, их раздали всем школьникам во время занятий.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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