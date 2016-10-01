﻿﻿ На границе задержали молдаванина » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » На границе задержали молдаванина
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

На границе задержали молдаванина

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:17
  • Просмотров: 30
На границе задержали молдаванинаВчера в международном автомобильном пункте пропуска «Гремяч» при оформлении на вход в Украине задержали 30-летнего гражданина Молдовы. Об этом ЧЕline сообщил помощник начальника пограничного отряда - начальник пресс-службы Александр Дудко.

Установлено, что он разыскивается Интерполом за совершение преступления, предусмотренного статьей 362-1 «Организация незаконной миграции» Уголовного Кодекса Молдовы. Согласно предоставленным Интерполом статусом, гражданин был задержан и после проведения соответствующих мероприятий передан сотрудникам Новгород-Северского отдела Национальной полиции ГУ в Черниговской области.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

На границе задержан преступник

Вчера в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи», при оформлении на въезд в

Очередную преступницу задержали на границе

Вчера, в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Новые Яриловичи», при

Опять граница, и опять преступник ...

В субботу, в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Сеньковка», при проверке

На Черниговщине пограничники задержали молдаванина, который занимался мошен ...

Вчера в международном пункте пропуска «Гремяч» пограничники Черниговского отряда задержали

На черниговской границе задержали очередного международного преступника из ...

Вчера, 5 января, в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Сеньковка», при

На границе задержаны молдавского преступника

Вчера вечером, в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Гремяч», при
﻿
Видео
Вандализм в черниговском троллейбусе от 28-летнего парня Ада Роговцева вызвала фурор на сцене черниговского театра Застрелитесь пластмассовым пистолетом, - Атрошенко раскритик... Белая Церковь - первый и пока единственный город Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о... Черниговец на год отправился в Антарктиду
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети