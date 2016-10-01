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На границе задержали молдаванина
- Сегодня, 16:17
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Вчера в международном автомобильном пункте пропуска «Гремяч» при оформлении на вход в Украине задержали 30-летнего гражданина Молдовы. Об этом ЧЕline сообщил помощник начальника пограничного отряда - начальник пресс-службы Александр Дудко.
Установлено, что он разыскивается Интерполом за совершение преступления, предусмотренного статьей 362-1 «Организация незаконной миграции» Уголовного Кодекса Молдовы. Согласно предоставленным Интерполом статусом, гражданин был задержан и после проведения соответствующих мероприятий передан сотрудникам Новгород-Северского отдела Национальной полиции ГУ в Черниговской области.
Установлено, что он разыскивается Интерполом за совершение преступления, предусмотренного статьей 362-1 «Организация незаконной миграции» Уголовного Кодекса Молдовы. Согласно предоставленным Интерполом статусом, гражданин был задержан и после проведения соответствующих мероприятий передан сотрудникам Новгород-Северского отдела Национальной полиции ГУ в Черниговской области.
Источник: cheline.com.ua
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