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«ВКонтакте» под цензурой: страны, которые контролируют интернет
- Сегодня, 17:23
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Из-за введения санкций против популярных российских социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники» украинский интернет охватило возмущение. Кто-то жалуется на ущемление права выбора, кто жалуется на то, что годами подбирал музыку для «ВКонтакте» и теперь не сможет ее слушать. Анализируя отчет Freedom House о свободе в интернете за 2016, первое место по свободе занимает Эстония, интернет которой свободный на 94%. Второе место - у Исландии с таким же процентом. На третьем месте - Канада с 84% свободы интернета. Украина находится на 25-м месте с 62% свободы в интернете. Россия занимает 52 место (35% свободы). Китай находится на последнем месте (12% свободы). Северная Корея даже не учтена в этом списке - Freedom House не считает интернет этой страны свободным. После введения санкций Украина мигом начали сравнивать с Северной Кореей и переживать за свободу слова. Однако интернет контролируется не только в Северной Корее и Украине.
Грузия
Грузия находится на 10-м месте по свободе интернета среди других 65 стран. Там не блокируют ни пиратские трекеры, ни порносайты с нелегальным контентом - каждый занимается в интернете тем, чем хочет. Поэтому о Грузии мало что можно написать - они не используют фильтров для блокировки сайтов. Однако в августе 2008 года Россия ввела войска на территорию Грузии. Помимо введения солдат, Россия вела информационную войну. Снимала репортажи о своей «освободительной» миссии в Грузии и пыталась убедить грузин примкнуть к русской армии и оклеветать власти Грузии. Но информационная война не имела успеха, так как власти Грузии заблокировала все российские сайты и новостные каналы сразу после проявления Россией агрессии.
Италия
Италия не блокирует и не фильтрует контент политического, социального или религиозного характера. Однако некоторые веб-сайты, связанные с азартными играми, нарушением авторских прав и терроризмом, могут быть заблокированы или удалены по решению правительства. Министерство внутренних дел Италии собирает такие сайты в черный список и передает интернет-провайдерам для блокирования. Согласно статистике watchdog.site, редактором которого является сетевой инженер и блоггер Марк д'Итри, провайдеры Италии блокируют полностью или частично более 6000 сайтов. Власти Италии не предупреждает общественность о блоке этих ресурсов, а делает это самостоятельно без огласки. Кстати, социальная сеть «Вконтакте» была запрещена в Италии с ноября 2013 по апрель 2015 года. А ресурсы компании «Mail.ru Group» были запрещены в июле 2014 года, правда, вскоре разблокированы (кроме «Вконтакте»). Для подобного блокировки власти Италии не надо было находиться в состоянии войны с Россией, а хватило нарушения интеллектуальных прав граждан Италии. Интернет-ресурсы заблокировали за пиратский контент.
Великобритания
При населении 65000000 доступ к интернету имеют 92% граждан - это один из самых высоких показателей в мире. Согласно оценке организации Freedom House, интернет в Великобритании на 77% свободный от цензуры и находится на 8-м месте среди других стран по вопросам свободы интернета. Но, например, власти Британии может арестовать человека за пост в Facebook, как это произошло в феврале 2016 года. Тогда 40-летний житель Шотландии опубликовал несколько постов о сирийских беженцев, которых поселили с ним по соседству. Модераторы Facebook не нашли ничего оскорбительного в этих постах. А вот шотландская полиция решила арестовать недовольного гражданина, чтобы другим неповадно было. Как и в Италии, провайдеры интернета блокируют уголовный контент. Например, изображения сексуального насилия над детьми, пропаганду экстремизма и терроризма, популяризацию наркотиков и анорексии. Также блокируют материалы, нарушающие авторские права. Функция родительского контроля над контентом, считается неприемлемым для детей, по умолчанию включена во всех мобильных сетях. Это означает, что даже совершеннолетние должны отказаться от доступа к «взрослому» материала. Блокировка и удаление материалов происходит с разной степенью прозрачности. Например, сайты, размещающие запрещенный контент, есть в черном списке, с которым может ознакомиться каждый желающий. Такие сайты блокируют специально настроены фильтры, работающие автономно, без вмешательства человека. Но есть и сайты, которые блокируются указом Верховного суда, и эта информация остается закрытой. Кстати, владельцы сайтов также несут ответственность за содержание, даже если контент был создан пользователями. То есть если на сайте компании по продаже унитазов пользователь оставит комментарий экстремистского содержания, владельцев сайта попросят удалить комментарий. Если по какой-то причине они не смогут этого сделать, сайт с унитазами занесут в список таких, которые призывают к терроризму. По данным некоммерческой компании «Bloсked», борющейся за права британских интернет-пользователей в стране заблокировано более 30 000 сайтов. Согласно их отчету, в перечне есть сайты, не содержащие в себе запрещенной информации, а заблокированы по ошибке.
Но если владелец сайта понимает, что его ресурс заблокировали фильтром или указом случайно, разблокировать его назад крайне сложно из-за бумажной волокиты. Кстати, социальная сеть «ВКонтакте» блокировалась в Великобритании дважды, в 2011-м и 2014-м из-за наличия пиратского контента в социальной сети.
Грузия
Грузия находится на 10-м месте по свободе интернета среди других 65 стран. Там не блокируют ни пиратские трекеры, ни порносайты с нелегальным контентом - каждый занимается в интернете тем, чем хочет. Поэтому о Грузии мало что можно написать - они не используют фильтров для блокировки сайтов. Однако в августе 2008 года Россия ввела войска на территорию Грузии. Помимо введения солдат, Россия вела информационную войну. Снимала репортажи о своей «освободительной» миссии в Грузии и пыталась убедить грузин примкнуть к русской армии и оклеветать власти Грузии. Но информационная война не имела успеха, так как власти Грузии заблокировала все российские сайты и новостные каналы сразу после проявления Россией агрессии.
Италия
Италия не блокирует и не фильтрует контент политического, социального или религиозного характера. Однако некоторые веб-сайты, связанные с азартными играми, нарушением авторских прав и терроризмом, могут быть заблокированы или удалены по решению правительства. Министерство внутренних дел Италии собирает такие сайты в черный список и передает интернет-провайдерам для блокирования. Согласно статистике watchdog.site, редактором которого является сетевой инженер и блоггер Марк д'Итри, провайдеры Италии блокируют полностью или частично более 6000 сайтов. Власти Италии не предупреждает общественность о блоке этих ресурсов, а делает это самостоятельно без огласки. Кстати, социальная сеть «Вконтакте» была запрещена в Италии с ноября 2013 по апрель 2015 года. А ресурсы компании «Mail.ru Group» были запрещены в июле 2014 года, правда, вскоре разблокированы (кроме «Вконтакте»). Для подобного блокировки власти Италии не надо было находиться в состоянии войны с Россией, а хватило нарушения интеллектуальных прав граждан Италии. Интернет-ресурсы заблокировали за пиратский контент.
Великобритания
При населении 65000000 доступ к интернету имеют 92% граждан - это один из самых высоких показателей в мире. Согласно оценке организации Freedom House, интернет в Великобритании на 77% свободный от цензуры и находится на 8-м месте среди других стран по вопросам свободы интернета. Но, например, власти Британии может арестовать человека за пост в Facebook, как это произошло в феврале 2016 года. Тогда 40-летний житель Шотландии опубликовал несколько постов о сирийских беженцев, которых поселили с ним по соседству. Модераторы Facebook не нашли ничего оскорбительного в этих постах. А вот шотландская полиция решила арестовать недовольного гражданина, чтобы другим неповадно было. Как и в Италии, провайдеры интернета блокируют уголовный контент. Например, изображения сексуального насилия над детьми, пропаганду экстремизма и терроризма, популяризацию наркотиков и анорексии. Также блокируют материалы, нарушающие авторские права. Функция родительского контроля над контентом, считается неприемлемым для детей, по умолчанию включена во всех мобильных сетях. Это означает, что даже совершеннолетние должны отказаться от доступа к «взрослому» материала. Блокировка и удаление материалов происходит с разной степенью прозрачности. Например, сайты, размещающие запрещенный контент, есть в черном списке, с которым может ознакомиться каждый желающий. Такие сайты блокируют специально настроены фильтры, работающие автономно, без вмешательства человека. Но есть и сайты, которые блокируются указом Верховного суда, и эта информация остается закрытой. Кстати, владельцы сайтов также несут ответственность за содержание, даже если контент был создан пользователями. То есть если на сайте компании по продаже унитазов пользователь оставит комментарий экстремистского содержания, владельцев сайта попросят удалить комментарий. Если по какой-то причине они не смогут этого сделать, сайт с унитазами занесут в список таких, которые призывают к терроризму. По данным некоммерческой компании «Bloсked», борющейся за права британских интернет-пользователей в стране заблокировано более 30 000 сайтов. Согласно их отчету, в перечне есть сайты, не содержащие в себе запрещенной информации, а заблокированы по ошибке.
Но если владелец сайта понимает, что его ресурс заблокировали фильтром или указом случайно, разблокировать его назад крайне сложно из-за бумажной волокиты. Кстати, социальная сеть «ВКонтакте» блокировалась в Великобритании дважды, в 2011-м и 2014-м из-за наличия пиратского контента в социальной сети.
Источник: cheline.com.ua
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