4ернігів.інфо » Стрічка новин » Водитель Yamaha попал в больницу
Водитель Yamaha попал в больницу
- Сегодня, 17:45
- Просмотров: 30
В Городне по ул. 1-го Мая в 12 час. 25 мая водитель автомобиля «ВАЗ-21214» совершил столкновение с мотоциклом «Yamaha». Об этом ЧЕline сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В результате происшествия мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в Городнянскую центральной районной больницы.
Источник: cheline.com.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
ДТП в Чернигове: «JAWA» влетела в иномарку
В г.. Чернигове на перекрестке улицы 77-й Гвардейской Дивизии и 2-го переулка Волонтеров в 17
Смертельное путешествие для пассажира «Toyota Corolla»
За прошедшие сутки на Черниговщине произошли два дорожно-транспортных происшествия. Об этом ЧЕline
В Чернигове водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия
В Чернигове по улице Долгой 23 апреля, водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на
На Черниговщине скутер сбил 8-летнего ребенка
Происшествие случилось вчера, 3 апреля, в Репкинском районе около 10 часов утра. Об этом сообщили
ДТП на Черниговщине: грузовик влетел в «Ладу»
В с. Гнединцы Варвинского района около 12 часов. 16 февраля на скользком участке дороги водитель,
В Чернигове под колеса авто вновь попал ребенок
В Чернигове 3 декабря зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, в результате которого
Вандализм в черниговском троллейбусе от 28-летнего парня Ада Роговцева вызвала фурор на сцене черниговского театра Застрелитесь пластмассовым пистолетом, - Атрошенко раскритик... Белая Церковь - первый и пока единственный город Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о... Черниговец на год отправился в Антарктиду
Добавить комментарий!