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Водитель Yamaha попал в больницу

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:45
  • Просмотров: 30
Водитель Yamaha попал в больницуВ Городне по ул. 1-го Мая в 12 час. 25 мая водитель автомобиля «ВАЗ-21214» совершил столкновение с мотоциклом «Yamaha». Об этом ЧЕline сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В результате происшествия мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в Городнянскую центральной районной больницы.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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