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Семеновскую девушку сбил местный водитель
- Сегодня, 18:29
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24 мая в городе Семеновка Черниговской области произошло ДТП, в котором пострадал ребенок-велосипедист. Местный 43-летний водитель «Волги» во время обгона автомобиля совершил наезд на 15-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде навстречу легковушке по обочине.
Об этом ЧЕline сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. В результате ДТП несовершеннолетний с переломом руки, многочисленными ссадинами и ушибами каретой скорой помощи была доставлена в Семеновской районной больницы. Согласно заключению медицинской экспертизы, водитель «Волги» находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП полицией сразу было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие средней тяжести телесное повреждение), предусматривающей наказание в виде ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Автомобиль изъят и помещен на площадку временного хранения транспортных средств. Назначен ряд экспертиз. Досудебное расследование уголовного производства продолжается, а полиция обращается к гражданам с оговорками: Уважаемые водители! С приближением летних каникул большинство детей отдыхать в сельской местности. Будьте внимательны! Придерживайтесь скоростного режима, особенно в вечернее время в пределах населенных пунктов. Помните, что каждое нарушение Правил дорожного движения, не говоря уже о пьянку за рулем, может стать причиной дорожно-транспортного происшествия и привести к трагедии на дороге. Уважаемые родители! Повторите с ребенком основные правила дорожного движения и нормы поведения на дороге и возле нее. Напомните об опасности, подстерегающая нее во время самостоятельных прогулок вблизи проезжей части.
Об этом ЧЕline сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. В результате ДТП несовершеннолетний с переломом руки, многочисленными ссадинами и ушибами каретой скорой помощи была доставлена в Семеновской районной больницы. Согласно заключению медицинской экспертизы, водитель «Волги» находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП полицией сразу было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие средней тяжести телесное повреждение), предусматривающей наказание в виде ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Автомобиль изъят и помещен на площадку временного хранения транспортных средств. Назначен ряд экспертиз. Досудебное расследование уголовного производства продолжается, а полиция обращается к гражданам с оговорками: Уважаемые водители! С приближением летних каникул большинство детей отдыхать в сельской местности. Будьте внимательны! Придерживайтесь скоростного режима, особенно в вечернее время в пределах населенных пунктов. Помните, что каждое нарушение Правил дорожного движения, не говоря уже о пьянку за рулем, может стать причиной дорожно-транспортного происшествия и привести к трагедии на дороге. Уважаемые родители! Повторите с ребенком основные правила дорожного движения и нормы поведения на дороге и возле нее. Напомните об опасности, подстерегающая нее во время самостоятельных прогулок вблизи проезжей части.
Источник: cheline.com.ua
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