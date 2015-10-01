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Черниговская «Десна» завоевала путевку в Премьер-лигу
- Вчера, 09:29
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За тур до финиша подопечные Александра Рябоконя официально застолбили за собой 2-е место в чемпионате и тем самым получили возможность стартовать в следующем сезоне в элитном дивизионе.
Черниговцы перед 33-м туром опережали ривненский «Верес» на 6 очков. Для того, чтобы юридически оформить путевку в УПЛ «Десне» достаточно было набрать хотя бы 1 очко в двух последних матчах.
Задачу черниговские футболисты выполнили досрочно, сыграв сегодня в Киеве с «Оболонью» со счетом 2:2.
Первый тайм выдался весьма скучным и запомнился только ударом Максименко, после которого защитник «Оболони» выбил мяч с линии уже пустых ворот.
А за 2 минуты до конца с передачи Волкова гол забил бывший футболист «Оболони» Илья Коваленко.
А вот едва начался второй тайм – киевляне сравняли счетом в поединке. Следом провели еще несколько опасных атак…
Но черниговцы выстояли и нанесли второй укол. С прострела Арвеладзе ворота «Оболони» расстрелял Евгений Чепурненко. 2:1.
В конце матча столичная команда сумел сравнять счет, но на большее соперников не хватило.
Таким образом, независимо от того, как закончатся остальные сегодняшние матчи и поединки последнего тура, «Десна» закончит чемпионат на 2-м месте.
Согласно регламенту в Премьер-лиг выходят две сильнейшие команды первой лиги.
В заключительном туре 2 июня «Десна» сыграет в гостях с чемпионом первой лиги – мариупольским «Ильичевцем».
Табло
«Десна» - «Оболонь» - 2:2 (Шевченко, 46, Скакун, 79 – Коваленко, 43, Чепурненко, 60)
«Десна»: Махновский – Фаворов, Максименко, Братков, Мостовой – Щедраков – Волков (Картушов,56), Чепурненко, Арвеладзе, Коваленко – Кириенко (Филиппов, 85).
Черниговцы перед 33-м туром опережали ривненский «Верес» на 6 очков. Для того, чтобы юридически оформить путевку в УПЛ «Десне» достаточно было набрать хотя бы 1 очко в двух последних матчах.
Задачу черниговские футболисты выполнили досрочно, сыграв сегодня в Киеве с «Оболонью» со счетом 2:2.
Первый тайм выдался весьма скучным и запомнился только ударом Максименко, после которого защитник «Оболони» выбил мяч с линии уже пустых ворот.
А за 2 минуты до конца с передачи Волкова гол забил бывший футболист «Оболони» Илья Коваленко.
А вот едва начался второй тайм – киевляне сравняли счетом в поединке. Следом провели еще несколько опасных атак…
Но черниговцы выстояли и нанесли второй укол. С прострела Арвеладзе ворота «Оболони» расстрелял Евгений Чепурненко. 2:1.
В конце матча столичная команда сумел сравнять счет, но на большее соперников не хватило.
Таким образом, независимо от того, как закончатся остальные сегодняшние матчи и поединки последнего тура, «Десна» закончит чемпионат на 2-м месте.
Согласно регламенту в Премьер-лиг выходят две сильнейшие команды первой лиги.
В заключительном туре 2 июня «Десна» сыграет в гостях с чемпионом первой лиги – мариупольским «Ильичевцем».
Табло
«Десна» - «Оболонь» - 2:2 (Шевченко, 46, Скакун, 79 – Коваленко, 43, Чепурненко, 60)
«Десна»: Махновский – Фаворов, Максименко, Братков, Мостовой – Щедраков – Волков (Картушов,56), Чепурненко, Арвеладзе, Коваленко – Кириенко (Филиппов, 85).
Источник: 0462.ua
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