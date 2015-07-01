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Щорс переименовали еще раз
- Вчера, 10:01
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«Укрзалізниця» сообщила о переименовании ряда станций Юго-Западной железной дороги.
В частности, станция Киев-Октябрьский отныне будет носить название Гришки, а Киев-Московский – Киев-Демеевский. Станция Щорс в Черниговской области переименована в Сновск.
Соответствующие изменения вносятся в расписание движения пассажирских поездов, размещенное на сайте УЗ и в зданиях станционно-вокзальных комплексов, в интернет-сервисах продажи билетов и работ с грузоотправителями.
Напомним, что в прошлом году был переименован сам населенный пункт. Вместо Щорса на карте области снова появился Сновск.
В частности, станция Киев-Октябрьский отныне будет носить название Гришки, а Киев-Московский – Киев-Демеевский. Станция Щорс в Черниговской области переименована в Сновск.
Соответствующие изменения вносятся в расписание движения пассажирских поездов, размещенное на сайте УЗ и в зданиях станционно-вокзальных комплексов, в интернет-сервисах продажи билетов и работ с грузоотправителями.
Напомним, что в прошлом году был переименован сам населенный пункт. Вместо Щорса на карте области снова появился Сновск.
Источник: 0462.ua
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