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Чиновник в Черниговской области украл у детей полтора миллиона гривен

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 10:35
  • Просмотров: 44
Чиновник в Черниговской области украл у детей полтора миллиона гривенВ Носовке Черниговской области для строительства школы чиновник должны были приобрести оборудование, но решил «сэкономить» и подделал документы.

Чиновник сфабриковал документы, свидетельствующие о передаче бюджетных средств, а его подельник подделал документ об их получении.

На самом деле деньги были украдены, а оборудование для строительства никто не закупил.

Сумма получилась весьма солидная – 1,4 миллиона гривен.

Доказательства, собранные в ходе расследования, позволили правоохранителям объявить бывшему директору государственного учреждения и техническому директору киевской частной фирмы подозрению в совершении ими уголовных преступлений.

В частности речь идет о ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенных по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Санкция 366-й статьи предусматривают штраф в размере до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн) или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Растрата может обернуться лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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