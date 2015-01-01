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Чиновник в Черниговской области украл у детей полтора миллиона гривен
- Вчера, 10:35
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В Носовке Черниговской области для строительства школы чиновник должны были приобрести оборудование, но решил «сэкономить» и подделал документы.
Чиновник сфабриковал документы, свидетельствующие о передаче бюджетных средств, а его подельник подделал документ об их получении.
На самом деле деньги были украдены, а оборудование для строительства никто не закупил.
Сумма получилась весьма солидная – 1,4 миллиона гривен.
Доказательства, собранные в ходе расследования, позволили правоохранителям объявить бывшему директору государственного учреждения и техническому директору киевской частной фирмы подозрению в совершении ими уголовных преступлений.
В частности речь идет о ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенных по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Санкция 366-й статьи предусматривают штраф в размере до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн) или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Растрата может обернуться лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается.
Чиновник сфабриковал документы, свидетельствующие о передаче бюджетных средств, а его подельник подделал документ об их получении.
На самом деле деньги были украдены, а оборудование для строительства никто не закупил.
Сумма получилась весьма солидная – 1,4 миллиона гривен.
Доказательства, собранные в ходе расследования, позволили правоохранителям объявить бывшему директору государственного учреждения и техническому директору киевской частной фирмы подозрению в совершении ими уголовных преступлений.
В частности речь идет о ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенных по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Санкция 366-й статьи предусматривают штраф в размере до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн) или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Растрата может обернуться лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается.
Источник: 0462.ua
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