4ернігів.інфо » Стрічка новин » Аллею героев переделают за 22 миллиона гривен
Аллею героев переделают за 22 миллиона гривен
- Вчера, 11:00
- Просмотров: 37
Стала известна смета работ по реконструкции Аллеи героев в Чернигове.
На сессии Черниговского городского совета депутаты проголосовали за внесение изменений в бюджет города на 2017 год.
В частности, в документе есть пункт «Реконструкція бульвару по проспекту Миру від вул.
Преображенської до Красної площі у м.Чернігові».
Стоимость реконструкции прописана в сумме 22 миллионов 200 тысяч гривен.
Из этой суммы 16,8 миллионов пойдет на обустройство трех фонтанов вместо существующих четырех.
Еще 5,4 миллиона – общая реконструкция.
На сессии Черниговского городского совета депутаты проголосовали за внесение изменений в бюджет города на 2017 год.
В частности, в документе есть пункт «Реконструкція бульвару по проспекту Миру від вул.
Преображенської до Красної площі у м.Чернігові».
Стоимость реконструкции прописана в сумме 22 миллионов 200 тысяч гривен.
Из этой суммы 16,8 миллионов пойдет на обустройство трех фонтанов вместо существующих четырех.
Еще 5,4 миллиона – общая реконструкция.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Какой будет Аллея героев. Проект
Накануне, 22 мая, члены градостроительного совета утвердили проект реконструкции Аллеи Героев.
Бюджет Чернигова на 2017 год увеличится на 400 миллионов
Обнародован проект бюджета Чернигова на следующий год. По сравнению с бюджетом-2016 доходы казны
На освещение Аллеи героев в Чернигове потратили 800 тысяч
На Аллее героев завершились работы по установке новых уличных фонарей. Как пишет газета «Весть»,
Недвижимость в Чернигове принесла 4 миллиона гривен налогов
Более 4,1 миллионов гривен налога на недвижимость были уплачены черниговцами за 9 месяцев текущего
Черниговскому троллейбусному управлению выделили 8 миллионов
В ходе 52-й сессии Черниговского городского совета депутаты поддержали внесение изменений в
Долги в бюджетной сфере на Черниговщине составили 2 миллиона 111 тысяч грив ...
В Украине на протяжении июля вовремя не выплатили зарплату 119 тысячам 700 украинских работникам.
Вандализм в черниговском троллейбусе от 28-летнего парня Ада Роговцева вызвала фурор на сцене черниговского театра Застрелитесь пластмассовым пистолетом, - Атрошенко раскритик... Белая Церковь - первый и пока единственный город Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о... Черниговец на год отправился в Антарктиду
Добавить комментарий!