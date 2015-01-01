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Аллею героев переделают за 22 миллиона гривен

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 11:00
  • Просмотров: 37
Аллею героев переделают за 22 миллиона гривенСтала известна смета работ по реконструкции Аллеи героев в Чернигове.

На сессии Черниговского городского совета депутаты проголосовали за внесение изменений в бюджет города на 2017 год.

В частности, в документе есть пункт «Реконструкція бульвару по проспекту Миру від вул.

Преображенської до Красної площі у м.Чернігові».

Стоимость реконструкции прописана в сумме 22 миллионов 200 тысяч гривен.

Из этой суммы 16,8 миллионов пойдет на обустройство трех фонтанов вместо существующих четырех.

Еще 5,4 миллиона – общая реконструкция.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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