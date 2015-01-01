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Разбившийся в Чернигове пилот в АТО сбивал из дробовика самолеты российских оккупантов
- Вчера, 11:39
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Накануне в Чернигове упал одноместный легкомоторный самолет Cessna-172. Погибший 36-летний пилот ранее служил в АТО.
Трагедия произошла в небе над аэродромом «Пивцы» и одноименным дачным массивом.
Пилотировал самолет киевлянин Богдан Хмара, рассказал на своей странице в соцсети «Фейсбук» Сергей Бирюков.
«ми познайомилися на передку.
Спочатку, я не повірив в те, що мені про нього розповідали: Богдан збивав російські безпілотники з ... дробовика
Хтось брав з собою на війну гвинтівку, а хтось свій автомобіль.
Але Бодя перевершив всіх, бо він тягнув в АТО ... легкомоторного літака!
Тепер, завдяки Боді і його побратиму, новітня історія цієї війни, матиме унікальні сторінки про успішне полювання в небі на безпілотники окупантів.
Вже потім, на гражданці, Бодя ніколи не відмовляв моїм друзям покатати їх на своєму літаку.
І ніколи не брав за це гроші, бо йому подобалося дарувати людям невимовну радість польоту.
Він дуже любив літати і робити літаки.
Надзвичайно світла і добра людина.
Сьози на очах. Сьогодні Бодя розбився...»
Трагедия произошла в небе над аэродромом «Пивцы» и одноименным дачным массивом.
Пилотировал самолет киевлянин Богдан Хмара, рассказал на своей странице в соцсети «Фейсбук» Сергей Бирюков.
«ми познайомилися на передку.
Спочатку, я не повірив в те, що мені про нього розповідали: Богдан збивав російські безпілотники з ... дробовика
Хтось брав з собою на війну гвинтівку, а хтось свій автомобіль.
Але Бодя перевершив всіх, бо він тягнув в АТО ... легкомоторного літака!
Тепер, завдяки Боді і його побратиму, новітня історія цієї війни, матиме унікальні сторінки про успішне полювання в небі на безпілотники окупантів.
Вже потім, на гражданці, Бодя ніколи не відмовляв моїм друзям покатати їх на своєму літаку.
І ніколи не брав за це гроші, бо йому подобалося дарувати людям невимовну радість польоту.
Він дуже любив літати і робити літаки.
Надзвичайно світла і добра людина.
Сьози на очах. Сьогодні Бодя розбився...»
Источник: 0462.ua
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