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Троллейбусы из Львова приедут в Чернигов

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 12:09
  • Просмотров: 43
Троллейбусы из Львова приедут в ЧерниговПо результатам открытых торгов в системе Prozorro конкурс на поставку в Чернигов 5 новых троллейбусов выиграло ООО «СТГ-Инженеринг», сообщает «Дитинець».

Общая сумма покупки – 17 миллионов 200 тысяч гривен. То есть, каждый троллейбус обойдется Чернигову в 3,44 миллиона.

Таким образом, львовские машины модели ЛАЗ Е183 обойдутся городу даже дешевле, чем в прошлом году «Барвинки» черниговской сборки.

Договор будет подписан после анализа всех документов в случае, если конкуренты фирмы, победившей в тендере, не обжалуют его результаты.

С дня подписания договора до поставки троллейбусов в Чернигов должно пройти не более двух месяцев.

Справка

ElectroLAZ-12 или ЛАЗ Е183 – троллейбус, который выпускается на Львовском автобусном заводе с 2006 года.

В парке Черниговского троллейбусного управления уже есть две такие машины, которые были закуплены в 2008 году. Это были первые в городе троллейбусы с низким полом.

Подробнее – в сюжете телеканала «Дитинець»шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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