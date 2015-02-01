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Троллейбусы из Львова приедут в Чернигов
- Вчера, 12:09
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По результатам открытых торгов в системе Prozorro конкурс на поставку в Чернигов 5 новых троллейбусов выиграло ООО «СТГ-Инженеринг», сообщает «Дитинець».
Общая сумма покупки – 17 миллионов 200 тысяч гривен. То есть, каждый троллейбус обойдется Чернигову в 3,44 миллиона.
Таким образом, львовские машины модели ЛАЗ Е183 обойдутся городу даже дешевле, чем в прошлом году «Барвинки» черниговской сборки.
Договор будет подписан после анализа всех документов в случае, если конкуренты фирмы, победившей в тендере, не обжалуют его результаты.
С дня подписания договора до поставки троллейбусов в Чернигов должно пройти не более двух месяцев.
Справка
ElectroLAZ-12 или ЛАЗ Е183 – троллейбус, который выпускается на Львовском автобусном заводе с 2006 года.
В парке Черниговского троллейбусного управления уже есть две такие машины, которые были закуплены в 2008 году. Это были первые в городе троллейбусы с низким полом.
Подробнее – в сюжете телеканала «Дитинець»
Общая сумма покупки – 17 миллионов 200 тысяч гривен. То есть, каждый троллейбус обойдется Чернигову в 3,44 миллиона.
Таким образом, львовские машины модели ЛАЗ Е183 обойдутся городу даже дешевле, чем в прошлом году «Барвинки» черниговской сборки.
Договор будет подписан после анализа всех документов в случае, если конкуренты фирмы, победившей в тендере, не обжалуют его результаты.
С дня подписания договора до поставки троллейбусов в Чернигов должно пройти не более двух месяцев.
Справка
ElectroLAZ-12 или ЛАЗ Е183 – троллейбус, который выпускается на Львовском автобусном заводе с 2006 года.
В парке Черниговского троллейбусного управления уже есть две такие машины, которые были закуплены в 2008 году. Это были первые в городе троллейбусы с низким полом.
Подробнее – в сюжете телеканала «Дитинець»
Источник: 0462.ua
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