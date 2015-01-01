﻿﻿ Традиционные летние отключения горячей воды в Чернигове. Когда и где. График » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Традиционные летние отключения горячей воды в Чернигове. Когда и где. График
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Традиционные летние отключения горячей воды в Чернигове. Когда и где. График

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 12:32
  • Просмотров: 34
Традиционные летние отключения горячей воды в Чернигове. Когда и где. ГрафикКаждый год «Облтеплокоммунэнерго» на 15 дней оставляет без горячего водоснабжения больше, чем половину горожан. Новый график профилактических отключений на 2017 год уже составлен.

Причина отключений – проведение гидравлических испытаний теплосетей.

По словам представителей компании, они дают возможность выявить и ликвидировать ичество наиболее изношенные участки тепловых сетей и тем самым исключить порывы в разгар отопительного сезона.

В этом году отключения стартовали с начала мая и продлятся до 22 августа.

График отключений горячего водоснабжения на 2017 год.

Котельня

Дата зупинки

Дата пуску

Проспект Миру,151-а

15 травня

30 травня

Проспект Миру,193-а

15 травня

30 травня

вул. Староказарменна,13-б

15 травня

30 травня

вул. Ремзаводська,4-а

15 травня

30 травня

вул. Смирнова,38

15 травня

30 травня

вул. Орловська,2-а

15 травня

30 травня

вул. Гагаріна,27

15 травня

30 травня

вул. Малясова,14

15 травня

30 травня

вул. Гагаріна,11

15 травня

30 травня

вул. Лісова,1(Халявин)

15 травня

30 травня







вул.Інструментальна,14-б

05 червня

20 червня







вул. Шевченка,47-б

06 червня

21 червня

Проспект Миру,249-б

06 червня

21 червня

вул. Нафтовиків,12

06 червня

21 червня







вул. Козацька,36-а

12 червня

27 червня

вул. Г.Чорнобиля,4а

12 червня

27 червня

вул. Льотна,31-а

12 червня

27 червня

вул. Єськова,8-а

12 червня

27 червня

вул. М. Небаби,106

12 червня

27 червня







вул. Рокоссовського,4а

03 липня

18 липня

вул. Перемоги,182-а

03 липня

18 липня

вул. 1 Травня,172

03 липня

18 липня

вул. Бєлова,6а (V мкр)

03 липня

18 липня

вул. Бєлова,6а(VII мкр)

03 липня

18 липня

вул. Г.Полуботка,95

03 липня

18 липня

Проспект Перемоги,114

03 липня

18 липня

вул. Г.Полуботка,40

03 липня

18 липня

вул. Гагаріна,50

03 липня

18 липня







вул.Репкінська,3а

10 липня

25 липня







вул. Л. Пашина,12

24 липня

08 серпня







вул. А.Мовчана,48

03 серпня

18 серпня

вул. Любецька,60

03 серпня

18 серпня







Проспект Миру,190-б

07 серпня

22 серпняшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

В Чернигове и районе с 3 октября начнут отключать свет + график отключений

Начиная с понедельника, 3 октября в городе и районе будут производиться плановые отключения

График отключения горячей воды в Чернигове

Горячая вода летом в квартирах черниговцев, которой так гордится городской голова Александр

В Чернигове снова отключают свет. Список улиц

На протяжении ноября в Чернигове из-за отключения электроэнергии при проведении плановых ремонтных

В Чернигове снова отключают свет. Список улиц

На протяжении ноября в Чернигове из-за отключения электроэнергии при проведении плановых ремонтных

Где в Чернигове будут отключать свет?

На протяжении ноября в Чернигове из-за отключения электроэнергии при проведении плановых ремонтных

Автопробіг у підтримку Дмитра Булатова відбудеться сьогодні в Чернігові за ...

Сьогодні в Чернігові відбудеться автопробіг у підтримку Дмитра Булатова, одного з організаторів
﻿
Видео
Троллейбусы из Львова приедут в Чернигов Вандализм в черниговском троллейбусе от 28-летнего парня Ада Роговцева вызвала фурор на сцене черниговского театра Застрелитесь пластмассовым пистолетом, - Атрошенко раскритик... Белая Церковь - первый и пока единственный город Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети