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Традиционные летние отключения горячей воды в Чернигове. Когда и где. График
- Вчера, 12:32
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Каждый год «Облтеплокоммунэнерго» на 15 дней оставляет без горячего водоснабжения больше, чем половину горожан. Новый график профилактических отключений на 2017 год уже составлен.
Причина отключений – проведение гидравлических испытаний теплосетей.
По словам представителей компании, они дают возможность выявить и ликвидировать ичество наиболее изношенные участки тепловых сетей и тем самым исключить порывы в разгар отопительного сезона.
В этом году отключения стартовали с начала мая и продлятся до 22 августа.
График отключений горячего водоснабжения на 2017 год.
Котельня
Дата зупинки
Дата пуску
Проспект Миру,151-а
15 травня
30 травня
Проспект Миру,193-а
15 травня
30 травня
вул. Староказарменна,13-б
15 травня
30 травня
вул. Ремзаводська,4-а
15 травня
30 травня
вул. Смирнова,38
15 травня
30 травня
вул. Орловська,2-а
15 травня
30 травня
вул. Гагаріна,27
15 травня
30 травня
вул. Малясова,14
15 травня
30 травня
вул. Гагаріна,11
15 травня
30 травня
вул. Лісова,1(Халявин)
15 травня
30 травня
вул.Інструментальна,14-б
05 червня
20 червня
вул. Шевченка,47-б
06 червня
21 червня
Проспект Миру,249-б
06 червня
21 червня
вул. Нафтовиків,12
06 червня
21 червня
вул. Козацька,36-а
12 червня
27 червня
вул. Г.Чорнобиля,4а
12 червня
27 червня
вул. Льотна,31-а
12 червня
27 червня
вул. Єськова,8-а
12 червня
27 червня
вул. М. Небаби,106
12 червня
27 червня
вул. Рокоссовського,4а
03 липня
18 липня
вул. Перемоги,182-а
03 липня
18 липня
вул. 1 Травня,172
03 липня
18 липня
вул. Бєлова,6а (V мкр)
03 липня
18 липня
вул. Бєлова,6а(VII мкр)
03 липня
18 липня
вул. Г.Полуботка,95
03 липня
18 липня
Проспект Перемоги,114
03 липня
18 липня
вул. Г.Полуботка,40
03 липня
18 липня
вул. Гагаріна,50
03 липня
18 липня
вул.Репкінська,3а
10 липня
25 липня
вул. Л. Пашина,12
24 липня
08 серпня
вул. А.Мовчана,48
03 серпня
18 серпня
вул. Любецька,60
03 серпня
18 серпня
Проспект Миру,190-б
07 серпня
22 серпня
Причина отключений – проведение гидравлических испытаний теплосетей.
По словам представителей компании, они дают возможность выявить и ликвидировать ичество наиболее изношенные участки тепловых сетей и тем самым исключить порывы в разгар отопительного сезона.
В этом году отключения стартовали с начала мая и продлятся до 22 августа.
График отключений горячего водоснабжения на 2017 год.
Котельня
Дата зупинки
Дата пуску
Проспект Миру,151-а
15 травня
30 травня
Проспект Миру,193-а
15 травня
30 травня
вул. Староказарменна,13-б
15 травня
30 травня
вул. Ремзаводська,4-а
15 травня
30 травня
вул. Смирнова,38
15 травня
30 травня
вул. Орловська,2-а
15 травня
30 травня
вул. Гагаріна,27
15 травня
30 травня
вул. Малясова,14
15 травня
30 травня
вул. Гагаріна,11
15 травня
30 травня
вул. Лісова,1(Халявин)
15 травня
30 травня
вул.Інструментальна,14-б
05 червня
20 червня
вул. Шевченка,47-б
06 червня
21 червня
Проспект Миру,249-б
06 червня
21 червня
вул. Нафтовиків,12
06 червня
21 червня
вул. Козацька,36-а
12 червня
27 червня
вул. Г.Чорнобиля,4а
12 червня
27 червня
вул. Льотна,31-а
12 червня
27 червня
вул. Єськова,8-а
12 червня
27 червня
вул. М. Небаби,106
12 червня
27 червня
вул. Рокоссовського,4а
03 липня
18 липня
вул. Перемоги,182-а
03 липня
18 липня
вул. 1 Травня,172
03 липня
18 липня
вул. Бєлова,6а (V мкр)
03 липня
18 липня
вул. Бєлова,6а(VII мкр)
03 липня
18 липня
вул. Г.Полуботка,95
03 липня
18 липня
Проспект Перемоги,114
03 липня
18 липня
вул. Г.Полуботка,40
03 липня
18 липня
вул. Гагаріна,50
03 липня
18 липня
вул.Репкінська,3а
10 липня
25 липня
вул. Л. Пашина,12
24 липня
08 серпня
вул. А.Мовчана,48
03 серпня
18 серпня
вул. Любецька,60
03 серпня
18 серпня
Проспект Миру,190-б
07 серпня
22 серпня
Источник: 0462.ua
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