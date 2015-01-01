4ернігів.інфо » Стрічка новин » Налоговая разошлет черниговцам «письма счастья» с напоминанием о том, кто сколько должен
Налоговая разошлет черниговцам «письма счастья» с напоминанием о том, кто сколько должен
- Вчера, 13:16
- Просмотров: 35
О суммах начисленных местных налогов черниговцам сообщат письмами. Причем разошлют их за деньги самих жителей города.
Чиновники приняли изменения и дополнения в Программу осуществления дополнительных мер по мобилизации средств в городской бюджет города Чернигова на 2016 - 2018 годы.
Решение исполкома (позже его поддержали депутаты) предусматривает выделение городом средств на то, чтобы все черниговцы (физические лица), которые являются плательщиками местных налогов, получили по почте уведомления о начисленных сумм.
Речь идет о налогах, уплачиваемых в городской бюджет города Чернигова в течение этого года в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины.
По словам начальника финансового управления городского совета Елены Лысенко, в соответствии с нормативными документами фискальная служба должна уведомить всех налогоплательщиков о начисленных им в этом году суммы.
Кроме того, Чернигов заинтересован в качестве и полноте сбора местных налогов для наполнения бюджета территориальной общины.
В Чернигове больше 17 тысяч плательщиков местных налогов – как земельного, так и налога на недвижимое имущество.
Сообщение должны направляться заказными письмами с отметкой о вручении. Налоговая служба не имеет сейчас средств на это, потому обратилась в город за финансовой помощью.
Стоимость одного такого отправления - 16 гривен, суммарно они городскому бюджету будут стоить дополнительно 255 тысяч гривен.
Чиновники приняли изменения и дополнения в Программу осуществления дополнительных мер по мобилизации средств в городской бюджет города Чернигова на 2016 - 2018 годы.
Решение исполкома (позже его поддержали депутаты) предусматривает выделение городом средств на то, чтобы все черниговцы (физические лица), которые являются плательщиками местных налогов, получили по почте уведомления о начисленных сумм.
Речь идет о налогах, уплачиваемых в городской бюджет города Чернигова в течение этого года в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины.
По словам начальника финансового управления городского совета Елены Лысенко, в соответствии с нормативными документами фискальная служба должна уведомить всех налогоплательщиков о начисленных им в этом году суммы.
Кроме того, Чернигов заинтересован в качестве и полноте сбора местных налогов для наполнения бюджета территориальной общины.
В Чернигове больше 17 тысяч плательщиков местных налогов – как земельного, так и налога на недвижимое имущество.
Сообщение должны направляться заказными письмами с отметкой о вручении. Налоговая служба не имеет сейчас средств на это, потому обратилась в город за финансовой помощью.
Стоимость одного такого отправления - 16 гривен, суммарно они городскому бюджету будут стоить дополнительно 255 тысяч гривен.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Налоговая: Дополнительные средства из бюджета Чернигова - для повышения кач ...
В рамках выполнения Программы осуществления дополнительных мероприятий по мобилизации средств в
Налоговая: В этом году местные бюджеты получили почти 1 миллиард гривен нал ...
Состояние администрирования налога на доходы физических лиц, военного сбора и платы за землю
Недвижимость в Чернигове принесла 4 миллиона гривен налогов
Более 4,1 миллионов гривен налога на недвижимость были уплачены черниговцами за 9 месяцев текущего
Бюджет получил почти 422 млн. грн от плательщиков Чернигова
Бюджет получил почти 422 млн. грн. от плательщиков Чернигова. Об этом сообщил начальник ГНИ в.
Черниговский исполком утвердил ставки местных налогов
Исполнительный комитет Черниговского городского совета сегодня на заседании утвердил проект
Черниговская земля принесла в бюджет почти 60 миллионов гривен
Землепользователи Чернигова оплатили 59,2 миллионов гривен налога на землю за 9 месяцев текущего
Троллейбусы из Львова приедут в Чернигов Вандализм в черниговском троллейбусе от 28-летнего парня Ада Роговцева вызвала фурор на сцене черниговского театра Застрелитесь пластмассовым пистолетом, - Атрошенко раскритик... Белая Церковь - первый и пока единственный город Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о...
Добавить комментарий!