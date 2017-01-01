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Черниговские патрульные сопровождали велоколону

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 13:29
  • Просмотров: 26
Черниговские патрульные сопровождали велоколонуВ минувшие выходные в Чернигове состоялось немало различных массовых мероприятий, к проведению которых привлекалась патрульная полиция.

В субботу, 27 мая, на Красной площади свой юбилей

Вообще все мероприятия в Чернигове прошли без грубых нарушений общественного порядка.

праздновала одна из аграрных компаний Украины. Развлечения в центре города продолжались с самого утра, а вечером состоялся концерт.

Патрульные полицейские сопровождали сельскохозяйственную технику на выставку, которая также происходила на центральной площади Чернигова, затем обеспечивали охрану общественного порядка во время концерта.

А 28 мая в Чернигове проходил «Велодень-2017». К участию в мероприятии зарегистрировались более тысячи участников. Старт проходил на Красной площади.



В течение всего маршрута велопробега экипажи патрульной полиции сопровождали участников и регулировали движение транспорта на перекрестках улиц, которые пересекали велосипедисты.


Напомним, что 26 мая в школах города состоялся праздник «Последнего звонка». В этот день патрульные охраняли порядок возле учебных заведений. Особое внимание правоохранителей уделялось тем школам, которые расположены вблизи проезжей части. В таких местах патрульные регулировали дорожное движение.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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