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Черниговские патрульные сопровождали велоколону
- Вчера, 13:29
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В минувшие выходные в Чернигове состоялось немало различных массовых мероприятий, к проведению которых привлекалась патрульная полиция.
В субботу, 27 мая, на Красной площади свой юбилей
Вообще все мероприятия в Чернигове прошли без грубых нарушений общественного порядка.
праздновала одна из аграрных компаний Украины. Развлечения в центре города продолжались с самого утра, а вечером состоялся концерт.
Патрульные полицейские сопровождали сельскохозяйственную технику на выставку, которая также происходила на центральной площади Чернигова, затем обеспечивали охрану общественного порядка во время концерта.
А 28 мая в Чернигове проходил «Велодень-2017». К участию в мероприятии зарегистрировались более тысячи участников. Старт проходил на Красной площади.
В течение всего маршрута велопробега экипажи патрульной полиции сопровождали участников и регулировали движение транспорта на перекрестках улиц, которые пересекали велосипедисты.
Напомним, что 26 мая в школах города состоялся праздник «Последнего звонка». В этот день патрульные охраняли порядок возле учебных заведений. Особое внимание правоохранителей уделялось тем школам, которые расположены вблизи проезжей части. В таких местах патрульные регулировали дорожное движение.
В субботу, 27 мая, на Красной площади свой юбилей
Вообще все мероприятия в Чернигове прошли без грубых нарушений общественного порядка.
праздновала одна из аграрных компаний Украины. Развлечения в центре города продолжались с самого утра, а вечером состоялся концерт.
Патрульные полицейские сопровождали сельскохозяйственную технику на выставку, которая также происходила на центральной площади Чернигова, затем обеспечивали охрану общественного порядка во время концерта.
А 28 мая в Чернигове проходил «Велодень-2017». К участию в мероприятии зарегистрировались более тысячи участников. Старт проходил на Красной площади.
В течение всего маршрута велопробега экипажи патрульной полиции сопровождали участников и регулировали движение транспорта на перекрестках улиц, которые пересекали велосипедисты.
Напомним, что 26 мая в школах города состоялся праздник «Последнего звонка». В этот день патрульные охраняли порядок возле учебных заведений. Особое внимание правоохранителей уделялось тем школам, которые расположены вблизи проезжей части. В таких местах патрульные регулировали дорожное движение.
Источник: 0462.ua
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