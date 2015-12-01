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На Черниговщине отец отправил сына в реанимацию
- Вчера, 14:01
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На Черниговщине под воздействием алкоголя и старых обид двое близких родственников рассорились до резни.
Вечером 25 мая в дежурную часть Прилукского отдела полиции ГУНП в Черниговской области поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее бывший муж ударил ножом в живот ее взрослого сына.
На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции и «скорая», которая доставила раненого в реанимацию для проведения операции. Медики констатировали у пациента проникающее ножевое ранение с повреждением печени.
Разобравшись в ситуации, криминальная полиция установила все обстоятельства инцидента. В квартире, где вместе проживают бывшие муж с женой и их сын, вечером состоялся разговор на повышенных тонах между сыном и отцом.
Оба уже находились под действием алкоголя, поэтому повод для ссоры нашелся быстро. Когда вербальные аргументы кончились, отец схватился за нож и нанес им удар сыну в живот.
Отец от полиции не прятался, свою вину признал и дал правдивые показания. В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины подозреваемый задержан в изолятор временного содержания. С места происшествия эксперт изъял кухонный нож и одежду с пятнами бурого цвета.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение) - наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Сектор коммуникаций с общественностью ГУНП в Черниговской области
Вечером 25 мая в дежурную часть Прилукского отдела полиции ГУНП в Черниговской области поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее бывший муж ударил ножом в живот ее взрослого сына.
На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции и «скорая», которая доставила раненого в реанимацию для проведения операции. Медики констатировали у пациента проникающее ножевое ранение с повреждением печени.
Разобравшись в ситуации, криминальная полиция установила все обстоятельства инцидента. В квартире, где вместе проживают бывшие муж с женой и их сын, вечером состоялся разговор на повышенных тонах между сыном и отцом.
Оба уже находились под действием алкоголя, поэтому повод для ссоры нашелся быстро. Когда вербальные аргументы кончились, отец схватился за нож и нанес им удар сыну в живот.
Отец от полиции не прятался, свою вину признал и дал правдивые показания. В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины подозреваемый задержан в изолятор временного содержания. С места происшествия эксперт изъял кухонный нож и одежду с пятнами бурого цвета.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение) - наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Сектор коммуникаций с общественностью ГУНП в Черниговской области
Источник: 0462.ua
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