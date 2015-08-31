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На черниговских школьниках проведут эксперимент

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 14:29
  • Просмотров: 38
На черниговских школьниках проведут экспериментВ новом учебном году будут учить по-новому! Правда, пока глобальные новации коснутся всего-лишь восьми классов в четырех школах области.

2018-2019 учебный год – час пик для начальной украинской школы. Как и чему будут учить детей «по-новому», проверят на первоклассниках уже с 1 сентября 2017 года, внедрив новую методику в экспериментальных классах.

– У нас в области таких классов будет восемь: два в Чернигове, в общеобразовательной школе I степени №25 и по два в Репках (Репкинская школа), Нежине (школа №10) и Прилуках (школа №7), – рассказывает Виктор Бурнос, заведующий отделом дошкольного воспитания и начального образования Черниговского областного института последипломного педагогического образования им К. Д Ушинского.

Виктор Владимирович – куратор образовательного эксперимента, о котором идет речь, в Черниговской области. Он и двое его коллег-методистов целое лето будут собирать наработки для «новой школы», а также пройдут специальные тренинги, после которых поделятся приобретенными знаниями со своими коллегами-учителями.

Виктор Бурнос признается – точного «рецепта», как будут учить детей по-новому, нет. Одна из главных составляющих – это учителя, готовые совершенствоваться и искать новые пути для того, чтобы обучение в школе было детям в радость и приносило максимум результата.

В идеале – это молодой учитель с опытом. В настоящее время школы, принимающие участие в эксперименте, выдвигают подходящие кандидатуры.

А тем временем управление образования и науки Черниговской облгосадминистрации, при непосредственной поддержке которого будет проходить эксперимент у нас в области, подумывает о том, как в «новомодных» классах создать «новое образовательное пространство».

– Предполагается, что класс будет поделен на несколько зон: математическая зона, зона естественных наук и т. д. Но пока мы ждем документацию, какие-то методические рекомендации.

Материалы будут нарабатываться ежемесячно. Своими идеями и опытом обязательно будем обмениваться с коллегами из других областей и по мере необходимости корректировать учебный процесс, – приоткрывает занавес «новой украинской школы» Виктор Бурнос.

Следует добавить, что в экспериментальных классах будет не более 30 учеников, родители которых дадут свое согласие на то, чтобы их дети принимали участие в таком эксперименте.

Планируется, что школ-первопроходцев, участвующих в пилотном проекте «Новой украинской школы», будет всего сто. И если все пройдет удачно, уже в с 1 сентября 2018 года все первоклашки Украины пойдут по их стопам.

Напомним, что 4 августа 2016 года коллегией МОН были утверждены 13 обновленных программ для учеников 1–4-х классов. Учебные программы разгрузили и осовременили. И это был первый шаг к новым стандартам начального общего образования, по которым ученики начальной школы проучились в 2016-2017 учебном году.

Экспериментальные классы — это уже второй шаг, от которого напрямую зависят и все дальнейшие шаги.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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