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Чилдрен-кинофест в Чернигове (Видео)

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:02
  • Просмотров: 29
Чилдрен-кинофест в Чернигове (Видео)
«Чилдрен кинофест» - это ежегодный международный фестиваль, который проводится для детей и подростков. В Чернигове этот фест стартует впервые - в кино-культурном художественном центре. Фестиваль дает детям уникальную возможность насладиться показом европейских лент, окунуться в мир сказочных героев, приключений и удивительных путешествий. - Мне очень понравились мультики, фильмы, удачно подобраны. - Вчера смотрела фильм о «Молли», очень интересный. - Я уже второй раз. Мне все нравится. - Да очень нравится. Попасть на «Чилдрен кинофест» очень просто - нужно зарегистрироваться на сайте фестиваля. - Фишка фестиваля в том, что те, кто приходит на просмотр, становятся членами жюри этого фестиваля. Мы даем бюллетени для голосования, и они могут высказать свое мнение о фильме или мультфильм, - Вадим Антошин, директор кино-культурного художественного центра. После завершения кинофестиваля определяется лучший фильм, который избирается путем прямого голосования зрителей. Чилдрен кинофест продлится еще неделю, поэтому каждый желающий может провести интересно свой досуг. И главное - бесплатно.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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