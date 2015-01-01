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Грабеж в спальном районе Чернигова: апелляция не пощадила преступника

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:31
  • Просмотров: 31
Грабеж в спальном районе Чернигова: апелляция не пощадила преступникаДеснянский районный судом Чернигова до пяти лет лишения свободы осужден ранее судимого жителя одного из сел Черниговской области. Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.

Осужденный, находясь в подъезде дома одного из спальных районов Чернигова и находясь в состоянии алкогольного опьянения, применял насилие путем сжатия руками шеи и плеч потерпевшей и похитил у нее дамскую сумку с личными вещами и деньгами. Его действия квалифицированы по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 УК Украины. Не соглашаясь с этим приговором, осужденный обжаловал его в апелляционной инстанции. Постановлением апелляционного суда Черниговской области приговор районного суда оставлено без изменений.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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