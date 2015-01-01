4ернігів.інфо » Стрічка новин » Грабеж в спальном районе Чернигова: апелляция не пощадила преступника
Грабеж в спальном районе Чернигова: апелляция не пощадила преступника
- Вчера, 15:31
- Просмотров: 31
Деснянский районный судом Чернигова до пяти лет лишения свободы осужден ранее судимого жителя одного из сел Черниговской области. Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.
Осужденный, находясь в подъезде дома одного из спальных районов Чернигова и находясь в состоянии алкогольного опьянения, применял насилие путем сжатия руками шеи и плеч потерпевшей и похитил у нее дамскую сумку с личными вещами и деньгами. Его действия квалифицированы по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 УК Украины. Не соглашаясь с этим приговором, осужденный обжаловал его в апелляционной инстанции. Постановлением апелляционного суда Черниговской области приговор районного суда оставлено без изменений.
Осужденный, находясь в подъезде дома одного из спальных районов Чернигова и находясь в состоянии алкогольного опьянения, применял насилие путем сжатия руками шеи и плеч потерпевшей и похитил у нее дамскую сумку с личными вещами и деньгами. Его действия квалифицированы по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 УК Украины. Не соглашаясь с этим приговором, осужденный обжаловал его в апелляционной инстанции. Постановлением апелляционного суда Черниговской области приговор районного суда оставлено без изменений.
Источник: cheline.com.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Насильник-педофил из Черниговской области пытался избежать тюрьмы
Обвиненный в растлении несовершеннолетних житель Прилукского района обжаловал приговор суда, но
На Черниговщине осужден вора и насильника
Коллегией судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда области удовлетворена
Нападение на таксиста в Черниговской области обернулось для бандитов 8 года ...
Апелляционный суд Черниговской области оставил без изменений приговор Корюковского районного суда,
За убийство учительницы ее ученик таки сядет на 15 лет
Позицию государственного обвинения в производстве по убийству в городе Чернигове
Вынесен приговор черниговскому судье-взяточнику
На Черниговщине вынесен приговор заместителю председателя Репкинского районного суда, который
Прокуратура считает, что экс-мэру Нежина Приходько дали маленький срок
Прокуратура Черниговской области считает, что к городскому голове Нежина судом применена мера
Чилдрен-кинофест в Чернигове (Видео) "Десна" отпраздновала выход в Премьер-лигу с шампанским. Троллейбусы из Львова приедут в Чернигов Вандализм в черниговском троллейбусе от 28-летнего парня Ада Роговцева вызвала фурор на сцене черниговского театра Застрелитесь пластмассовым пистолетом, - Атрошенко раскритик...
Добавить комментарий!