4ернігів.інфо » Стрічка новин » На Черниговщине полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве
На Черниговщине полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве
- Вчера, 16:08
- Просмотров: 35
Полицейские Козелецкого отделения полиции совместно с коллегами из Главного управления Нацполиции области после длительных поисков установили личность злоумышленника, который забил до смерти местного жителя. На прошлой неделе полицию сообщили, что на одном из пустырей Козелецкого района был найден труп неизвестного мужчины с телесными повреждениями.
На место происшествия выехали следственно-оперативные группы ГУНП и Козелецкого отделения полиции, а также руководство Главного управления Нацполиции в области и местного подразделения. При осмотре трупа было установлено, что причиной смерти стали телесные повреждения, которые были видны даже визуально - пробит насквозь череп. К тому же, следы и вещественные доказательства на месте происшествия указывали на то, что труп сюда привезли машиной. Погибшим оказался 31-летний местный житель. Как рассказал и.о. начальника Козелецкого отделения полиции ГУНП подполковник полиции Анатолий Домарацький, в течение пяти дней полиция проводила подворовой обход крестьянских хозяйств окрестных населенных пунктов, опросила всех возможных свидетелей и очевидцев происшествия. Правоохранители также проверили подучетный элемент и всех владельцев автомобилей окрестных сел. В результате кропотливой работы правоохранители вышли на след 48-летнего киевлянина, который имеет дачу по соседству с хозяйством погибшего. Все улики указали на то, что именно он последним видел погибшего живым. К тому же между ними произошла ссора. Под давлением неопровержимых доказательств подозреваемый признался в содеянном и дал правдивые показания. По его словам, ссора переросла в драку и закончилась смертью одного из мужчин. Орудием убийства стали Дубець и кирпич, которые оказались под рукой. После этого подозреваемый замотал жертву в полиэтиленовую пленку и вывез на пустырь. Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), которая предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.
На место происшествия выехали следственно-оперативные группы ГУНП и Козелецкого отделения полиции, а также руководство Главного управления Нацполиции в области и местного подразделения. При осмотре трупа было установлено, что причиной смерти стали телесные повреждения, которые были видны даже визуально - пробит насквозь череп. К тому же, следы и вещественные доказательства на месте происшествия указывали на то, что труп сюда привезли машиной. Погибшим оказался 31-летний местный житель. Как рассказал и.о. начальника Козелецкого отделения полиции ГУНП подполковник полиции Анатолий Домарацький, в течение пяти дней полиция проводила подворовой обход крестьянских хозяйств окрестных населенных пунктов, опросила всех возможных свидетелей и очевидцев происшествия. Правоохранители также проверили подучетный элемент и всех владельцев автомобилей окрестных сел. В результате кропотливой работы правоохранители вышли на след 48-летнего киевлянина, который имеет дачу по соседству с хозяйством погибшего. Все улики указали на то, что именно он последним видел погибшего живым. К тому же между ними произошла ссора. Под давлением неопровержимых доказательств подозреваемый признался в содеянном и дал правдивые показания. По его словам, ссора переросла в драку и закончилась смертью одного из мужчин. Орудием убийства стали Дубець и кирпич, которые оказались под рукой. После этого подозреваемый замотал жертву в полиэтиленовую пленку и вывез на пустырь. Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), которая предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.
Источник: cheline.com.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Житель Черниговщины убил собутыльника и закопал его в огороде
В Козелецком районе полицейские задержали мужчину, который во время пьяной ссоры забил до смерти
На Черниговщине мужчина до смерти забил сожительницу поленом
Вернувшись домой навеселе вместе с сожительницей, мужчина начал «учить» жертву поленом.
Полиция раскрыла убийство в Нежинском районе
В ходе конфликта, возникшего во время совместного распития алкоголя, один мужчина зарезал другого.
Полиция задержала в Нежине подозреваемого в жестоком убийстве
12 января в дежурную часть Нежинского отдела полиции ГУНП в Черниговской области поступил вызов -
На Черниговщине полиция вычислила и задержала подозреваемого в убийстве жит ...
Криминальная полиция ГУНП в Черниговской области совместно с коллегами из Куликовского отделения
Нежинская полиция оперативно раскрыла убийство жителя села
Полицейские Нежинского отдела полиции ГУНП в Черниговской области раскрыли убийство 55-летнего
Чилдрен-кинофест в Чернигове (Видео) "Десна" отпраздновала выход в Премьер-лигу с шампанским. Троллейбусы из Львова приедут в Чернигов Вандализм в черниговском троллейбусе от 28-летнего парня Ада Роговцева вызвала фурор на сцене черниговского театра Застрелитесь пластмассовым пистолетом, - Атрошенко раскритик...
Добавить комментарий!