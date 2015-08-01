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В онкодиспансере внедряют мировые стандарты качества медицинских услуг
- Вчера, 16:29
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В Черниговском областном онкологическом диспансере активно внедряют мировые подходы к обеспечению качества медицинских услуг - прорабатывают Систему менеджмента качества (СМК) ДСТУ ISO 9001: 2009. Для методической и минимальной вероятности ошибочных решений при создании СМК персонал должен понимать требования стандарта ISO 9001, что достигается обучением на специализированных курсах, которые стартовали в медицинском учреждении при поддержке квалифицированных внешних консультантов, которые практически работают в этой сфере и имеют подтвержденную компетентность.
Как отметил главный врач Черниговского областного онкологического диспансера Валерий Зуб, важность такого радикального шага связана с тем, что сейчас в пределах адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в медицине, как и в большинстве отраслей народного хозяйства, продолжается процесс реформирования. Законом Украины «Об Общегосударственной программе адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза» охрана здоровья и жизни людей определенные приоритетной сферой, в которой следует в первую очередь ввести изменения. Одним из важных шагов Украины на этом пути является введение медицинского страхования. Ключевым вопросом в введении общеобязательного государственного социального медицинского страхования является обеспечение качества медицинских услуг, оказываемых учреждения здравоохранения. Именно поэтому Министерство здравоохранения Украины инициировало внедрение на добровольной основе сертификации системы управления качеством в учреждениях здравоохранения, в соответствии с требованиями ДСТУ ISO 9001: 2009 «Система управления качеством. Требования. (ISO 9001: 2008, IDT) »(далее - ДСТУ ISO 9001: 2009). Создание системы управления качеством в учреждениях здравоохранения полностью соответствует современным мировым подходам к обеспечению качества медицинских услуг. Внедрение и поддержание этой системы в соответствии с требованиями стандартов ISO серии 9000, предоставит учреждениям здравоохранения возможность не только повысить качество медицинских услуг, но и положительно повлияет на эффективность работы учреждений в целом. Ведь система управления качеством охватывает не только вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи, а также и вспомогательные процессы предприятия: управление ресурсами, процессы улучшения, менеджмент рисков и т.д., - отметил он. Чтобы успешно управлять учреждением в сегодняшних условиях и обеспечивать ее эффективное функционирование, необходим современный инструмент, которым является система управления качеством, описанная в стандартах ISO серии 9000. Применение государственного стандарта ДСТУ ISO 9001: 2009 для учреждений здравоохранения является добровольным. По словам д.м.н. Андрея Котузов, профессора, руководителя Центра науки, медицинских инноваций и мониторинга Клинической больницы «Феофания» Государственного управления делами, Черниговский областной онкологический диспансер входит в пятерку лучших учреждений онкологического профиля в Украине, впрочем, внимание к вопросам управления качеством - это прежде всего шанс лечебного заведения получить конкурентные преимущества в будущем. Внедрение систем управления качеством - это очень важный этап в жизни каждого лечебного учреждения. Для украинских лечебных учреждений внедрение и сертификация СМК, согласно требованиям ДСТУ и ее сертификация является дополнительным подтверждением высокой организации работы на всех уровнях. Это касается как осуществление лечения, так и остальных аспектов пребывания пациентов в лечебных учреждениях и учреждениях. СМК предоставляет существенные преимущества для работы больниц, поликлиник, медицинских центров, медицинских учреждений. Эти преимущества прежде всего касаются качества предоставления медицинских услуг. Все процедуры продуманы до мелочей, документированы, и каждый работник в совершенстве знает свои обязанности. Когда персонал четко и уверенно выполняет свои функции, тогда даже в самых критических ситуациях находится правильное решение. Одним из преимуществ и особенностей СМК есть возможность решать проблемы еще до их появления. Такой подход позволяет существенно повысить эффективность лечения, - акцентировал внимание специалист. Для страховых компаний, территориальных отделов здравоохранения большое значение имеет официальное подтверждение оказанной помощи. Во многих странах мира страховые компании при проведении тендеров и уплате средств за медицинские услуги все чаще интересуются наличием сертифицированной СМК.
Как отметил главный врач Черниговского областного онкологического диспансера Валерий Зуб, важность такого радикального шага связана с тем, что сейчас в пределах адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в медицине, как и в большинстве отраслей народного хозяйства, продолжается процесс реформирования. Законом Украины «Об Общегосударственной программе адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза» охрана здоровья и жизни людей определенные приоритетной сферой, в которой следует в первую очередь ввести изменения. Одним из важных шагов Украины на этом пути является введение медицинского страхования. Ключевым вопросом в введении общеобязательного государственного социального медицинского страхования является обеспечение качества медицинских услуг, оказываемых учреждения здравоохранения. Именно поэтому Министерство здравоохранения Украины инициировало внедрение на добровольной основе сертификации системы управления качеством в учреждениях здравоохранения, в соответствии с требованиями ДСТУ ISO 9001: 2009 «Система управления качеством. Требования. (ISO 9001: 2008, IDT) »(далее - ДСТУ ISO 9001: 2009). Создание системы управления качеством в учреждениях здравоохранения полностью соответствует современным мировым подходам к обеспечению качества медицинских услуг. Внедрение и поддержание этой системы в соответствии с требованиями стандартов ISO серии 9000, предоставит учреждениям здравоохранения возможность не только повысить качество медицинских услуг, но и положительно повлияет на эффективность работы учреждений в целом. Ведь система управления качеством охватывает не только вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи, а также и вспомогательные процессы предприятия: управление ресурсами, процессы улучшения, менеджмент рисков и т.д., - отметил он. Чтобы успешно управлять учреждением в сегодняшних условиях и обеспечивать ее эффективное функционирование, необходим современный инструмент, которым является система управления качеством, описанная в стандартах ISO серии 9000. Применение государственного стандарта ДСТУ ISO 9001: 2009 для учреждений здравоохранения является добровольным. По словам д.м.н. Андрея Котузов, профессора, руководителя Центра науки, медицинских инноваций и мониторинга Клинической больницы «Феофания» Государственного управления делами, Черниговский областной онкологический диспансер входит в пятерку лучших учреждений онкологического профиля в Украине, впрочем, внимание к вопросам управления качеством - это прежде всего шанс лечебного заведения получить конкурентные преимущества в будущем. Внедрение систем управления качеством - это очень важный этап в жизни каждого лечебного учреждения. Для украинских лечебных учреждений внедрение и сертификация СМК, согласно требованиям ДСТУ и ее сертификация является дополнительным подтверждением высокой организации работы на всех уровнях. Это касается как осуществление лечения, так и остальных аспектов пребывания пациентов в лечебных учреждениях и учреждениях. СМК предоставляет существенные преимущества для работы больниц, поликлиник, медицинских центров, медицинских учреждений. Эти преимущества прежде всего касаются качества предоставления медицинских услуг. Все процедуры продуманы до мелочей, документированы, и каждый работник в совершенстве знает свои обязанности. Когда персонал четко и уверенно выполняет свои функции, тогда даже в самых критических ситуациях находится правильное решение. Одним из преимуществ и особенностей СМК есть возможность решать проблемы еще до их появления. Такой подход позволяет существенно повысить эффективность лечения, - акцентировал внимание специалист. Для страховых компаний, территориальных отделов здравоохранения большое значение имеет официальное подтверждение оказанной помощи. Во многих странах мира страховые компании при проведении тендеров и уплате средств за медицинские услуги все чаще интересуются наличием сертифицированной СМК.
Источник: cheline.com.ua
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