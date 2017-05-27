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На Черниговщине разоблачили межрегиональный конвертационный центр с оборотом 50 млн.

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:12
  • Просмотров: 33
На Черниговщине разоблачили межрегиональный конвертационный центр с оборотом 50 млн.Благодаря скоординированным прокуратурой области мерам сотрудники налоговой милиции в рамках уголовного производства по факту фиктивного предприятия и уклонения от уплаты налогов (ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 УК Украины) пресечена деятельность межрегиональной конвертационного центра.

Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области. В ходе следствия проведенным комплексом негласных следственных (розыскных) действий правоохранителями получено фактические данные о незаконной деятельности группы лиц, которые на территории Черниговской области организовали деятельность «конвертационного центра» с месячным оборотом 50 млн грн с целью прикрытия незаконной деятельности по переводу безналичных средств в наличные, искусственном завышении налогового кредита по НДС для субъектов хозяйствования реального сектора экономики городов Киева и Харькова, Черниговской и Донецкой областей, путем проведения без оварних финансово-хозяйственных операций по реализации табачных изделий. К деятельности «конвертационного центра» было привлечено 14 предприятий с признаками фиктивности, зарегистрированных на малообеспеченных лиц за денежное вознаграждение. Процессуальными руководителями с участием работников оперативного управления ГУ ДФС, согласно с постановлениями Новозаводского районного суда г.. Чернигова, 27.05.2017 проведено 6 обысков. По их результатам выявлено и изъято финансово-хозяйственные документы, черновые записи, печати предприятий с признаками фиктивности, компьютерная техника, магнитные носители информации, наличные средства в сумме 325 тыс. Грн, свыше 268 тыс. Пачек табачных изделий на общую сумму 6, 5 млн грн, которые документально оформлены на предприятия с признаками фиктивности и незаконно хранились на нелицензионных складах. Следствие продолжается, его ход находится на контроле прокуратуры области.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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